Șoferul de TIR care s-a încuiat în cabină pe DN 1 și a început să arunce cu obiecte în polițiști a fost reținut - FOTO/VIDEO

Sursa foto: Facebook Poliția Română

Şoferul de TIR care a lovit o maşină de Poliţie pe drumul naţional DN 1, la Buşteni și ulterior a manifestat un comportament agresiv şi imprevizibil a fost reţinut, vineri, pentru 24 de ore.

Polițiștii au intervenit, joi seară, pe DN1, în Bușteni, pentru a-l scoate pe șoferul unui camion care a ignorat semnalele de oprire. În timpul urmăririi, șoferul a lovit o autospecială de poliție, fiind apoi scos din cabină de către polițiști. Vineri, bărbatul a fost reţinut, pentru 24 de ore.

Scene tensionate pe DN1: un șofer de TIR a ignorat Poliția și s-a baricadat în cabină

"Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit pentru gestionarea unei situaţii operative produse pe Drumul Naţional 1, în zona oraşului Buşteni. Sesizarea a fost făcută de administratorul unei societăţi comerciale de transport, care a informat poliţiştii că un angajat, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, şi-ar fi modificat nejustificat traseul şi ar manifesta un comportament neobişnuit.

Echipajele de poliţie au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat şi a continuat deplasarea pe direcţia Braşov-Ploieşti. Ulterior, acesta a oprit în zona unui centru comercial din oraşul Buşteni, iar în momentul în care poliţiştii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mişcare ansamblul de vehicule şi ar fi acroşat uşor o autospecială de poliţie", a transmis IPJ Prahova.

Şoferul de TIR a refuzat să coboare din maşină și, mai mult, a ameninţat că îşi provoacă singur rău. La locul incidentului au intervenit forţe speciale din cadrul Poliţiei şi Jandarmeriei, dar şi un negociator, cu scopul rezolvării situaţiei pe cale paşnică şi în maximă siguranţă pentru toți oamenii implicați.

Rezultat negativ la aparatul etilotest

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În baza materialului probator administrat, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat unităţii de parchet competente în vederea dispunerii măsurilor preventive prevăzute de lege.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

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