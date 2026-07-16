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Cât costă meniul zilei în Parlamentul European. „Mâncarea e absolut oribilă! Dar uitați-vă și pe lista de ingrediente... ” - video

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 16 Iul 2026
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farfurii / Fotografie de la ready made: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/design-aspect-culoare-castron-3847409/

Ce se mănâncă în Parlamentul European?

Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu a vorbit despre produsele alimentare care se găsesc în Parlamentul European, dar și despre mâncarea servită la cantina instituției de la Bruxelles.

Întrebată de jurnalista Anca Murgoci dacă în Parlamentul European „se mănâncă gândaci”, Georgiana Teodorescu a răspuns că există produse care conțin făină de insecte, aceasta fiind autorizată la nivelul Uniunii Europene.

În ceea ce privește cantina Parlamentului European, Georgiana Teodorescu a explicat că funcționează în sistem „împinge tava”, iar meniul zilei costă în jur de 12-13 euro. În România, meniul zilei pentru parlamentari costă doar... 24 de lei. De exemplu, o astfel de ofertă culinară include ciocănele de pui în fulgi de porumb (150 g) alături de cartofi la cuptor cu leurdă la prețul total de 24,1 lei. Tot în Parlamentul României, există și variante ușor mai scumpe, dar în continuare accesibile. Un „meniu office” care cuprinde ciorbă de perișoare din carne de porc (330 ml), ficat de porc la plită cu ceapă, mămăliguță, salată de varză albă, un măr și o chiflă ajunge la 28,5 lei. 

Cât privește Parlamentul European, un lucru este cert. Georgiana Teodorescu a zis că mâncarea din Parlamentul European de la Bruxelles nu este deloc bună, este „absolut oribilă”.

VEZI ȘI: Românii mănâncă de 20 de ani făină din insecte, din Mexic, Peru sau Africa de Sud
 

„Cu certitudine există produse, în special de patiserie, care sunt fabricate și cu făină de gândaci. Este permisă la nivel european. Dacă vă uitați pe eticheta unor cornuri sau biscuiți, puteți găsi menționat faptul că se folosește făină de gândaci. În rest, avem o cantină, un fel de „împinge tava”. În Parlamentul European meniul zilei, care constă într-un singur fel de mâncare, fie că vorbim despre paste sau carne la grătar cu ceva, costă în jur de 12-13 euro porția. Și încă ceva: mâncarea din Parlamentul European de la Bruxelles nu este deloc bună. Credeți-mă, este absolut oribilă”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, pe TikTok:

@rodcnews Ce se mănâncă la Bruxelles?! Părere sinceră chiar din Parlamentul European! @Georgiana Teodorescu #aur ♬ sunet original - DC News

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georgiana teodorescu
gandaci
mancare
bruxelles
parlamentul european
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Comentarii (2)

rasvan   •   16 Iulie 2026   •   18:32

La ce sume castiga,europarlamentarii nostrii,cred ca nu mananca ei la cantina.Acolo mananca ,,palmasii,,nu vip-urile !

Articolul pecand   •   16 Iulie 2026   •   18:26

Dar "stitea", "articolul" e, cam 80%, despre ce la Bucuresti ???? Keep up the good work

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