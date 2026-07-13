Premiu de peste 379.000 de lei câștigat la Noroc. Biletul a fost jucat online

Loteria Română

Un câştig în valoare de 379.289,28 de lei s-a înregistrat duminică la tragerea Noroc, la categoria a II-a, anunțat, luni, Loteria Română.

Loteria Română a transmis luni că, la tragerea Noroc de duminică, s-a câștigat un premiu în valoare de 379.289,28 de lei la categoria a II-a. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.

Noi trageri la loto joi

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto ale Verii, care au avut loc duminică, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câştiguri în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

Report de peste 7,93 milioane de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro) în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

Report de peste 370.700 de euro, la Joker

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) şi la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus, categoria I, se consemnează un report de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

Report de peste 100.000 de euro la Loto 5/40

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

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