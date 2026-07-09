LOTO: Peste 7,45 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 9  iulie 2026

LOTO. Joi, 9 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 9 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 5 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat 28.165 de castiguri in valoare totala de peste 6,54 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 5 iulie, s-a castigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Covasna.

Rezultatele tragerilor de joi, 9 iulie, 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: