Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO

Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte piesei „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu din România în finala Eurovision 2026. Ucrainei nu a acordat niciun punct. Decizia juraților moldoveni a stârnit un val de nemulțumire în mediul online, mai ales că România a dat Moldovei 10 puncte, iar Ucraina 8 puncte.

VEZI ȘI: Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision

Faptul că piesa Alexandrei Căpitănescu merita mult mai multe puncte din partea Moldovei, nu doar pentru faptul că suntem vecini, ci și pentru că este cu adevărat o piesă foarte bună, este susținut nu doar de internauți, ci și de Rita Druță, prezentatoarea punctajului din partea Moldovei la Eurovision.

Aceasta a mărturisit că a primit punctajul juriului molodvean cu jumătate de oră înainte de momentul în care trebuia să îl citească live la TV și că a fost atât de devastată, încât a vrut chiar să refuze să îl mai citească.

Prezentatoarea punctajului din partea Moldovei la Eurovision 2026: Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin

"Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin. Cu o oră urmă s-a terminat Eurovisionul, după cum probabil mulți dintre voi ați văzut. O parte din mine plânge de bucurie pentru că s-a împlinit visul viețul vieții mele. Eu de mic copil visam să prezint punctajul Moldovei la Eurovision și asta s-a întâmplat. Copilul din mine e foarte fericit, dar o altă parte din mine e destul de devastată pentru că voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și ca să fie clar, pentru că aparent foarte multă lume nu știe, omul care prezintă punctajul nu e parte din juriu, nu participă la cele rezultate pe care le prezintă, el e efectiv un prezentator invitat să citească punctajul.

Deci eu nu am participat la acest punctaj, ca să fie clar, dar eu când am primit rezultatul, deci foița aia pe care s-o citesc și am văzut punctele alea, am văzut România are trei puncte, Ucraina în general, nu era, am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți, eu asta trebuie să citesc? Deci, în primul rând, câteva minute m-am retras, nu știam cum să îmi revin. Eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live.

"Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. România are 3 puncte, mai ales într-un an când are piesă atât de frumoasă"

L-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis: "Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu asta refuz. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are trei puncte, mai ales într-un an când România are piesă atât de frumoasă. Din punctul meu de vedere, nu puteți face asta". "Procedura, înțelegem că nu rezonați", mi-a zis.

Deci, e groaznic să simți asta. Pentru că tu știi că vrei să ieși în fața ecranului, în fața camerei, să citești punctajul într-o seară frumoasă din partea Moldovei, din partea juriul Moldovei la Eurovision. Pe de altă parte, m-am prins în situația în care nu știam ce să fac. Voi cum ați fi procedat în locul meu, când tu știi că trebuie să prezenți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului, trebuie să o prezinți?

Trebuie să-mi iau timp să să-mi revin. O să-mi revin, sper eu, până mâine. Dar spuneți-mi cum ați fi procedat voi în locul meu, în special cei din România, care deja îmi scrieți mesaje", a spus Rita într-un video postat pe paginile sale de pe rețelele sociale.

Ce spune directorul general al Teleradio-Moldova

Și directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a venit cu o reacție. Acesta a spus că a fost surprins de decizia juriului moldovean de a acorda doar 3 puncte României. În schimb, el a lăudat decizia publicului moldovean, care a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu.

"Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins", a scris Vlad Țurcanu pe pagina lui de Facebook.

Punctajele juriului din Republica Moldova la Eurovision 2026

Iată câte puncte a oferit juriul din Republica Moldova fiecărei țări din finala Eurovision 2026:

Imagine cu punctajele juriului din Republica Moldova la Eurovision 2026. Foto: Captură video