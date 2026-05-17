€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Lifestyle Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO
Data publicării: 17 Mai 2026

Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu prezentatoarea punctajului din partea Moldovei la Eurovision 2026 Republica Moldova a acordat Poloniei 12 puncte în finala Eurovision 2026. Foto: Captură video Youtube
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Rita Druță, prezentatoarea punctajului din partea Moldovei la Eurovision, a spus că a fost devastată atunci când a văzut că juriul a dat României doar 3 puncte. Ea a mărturisit că s-a gândit chiar să refuze să mai citească punctajul în direct.

Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte piesei „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu din România în finala Eurovision 2026. Ucrainei nu a acordat niciun punct. Decizia juraților moldoveni a stârnit un val de nemulțumire în mediul online, mai ales că România a dat Moldovei 10 puncte, iar Ucraina 8 puncte. 

VEZI ȘI: Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision

Faptul că piesa Alexandrei Căpitănescu merita mult mai multe puncte din partea Moldovei, nu doar pentru faptul că suntem vecini, ci și pentru că este cu adevărat o piesă foarte bună, este susținut nu doar de internauți, ci și de Rita Druță, prezentatoarea punctajului din partea Moldovei la Eurovision.

Aceasta a mărturisit că a primit punctajul juriului molodvean cu jumătate de oră înainte de momentul în care trebuia să îl citească live la TV și că a fost atât de devastată, încât a vrut chiar să refuze să îl mai citească.

Prezentatoarea punctajului din partea Moldovei la Eurovision 2026: Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin

"Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin. Cu o oră urmă s-a terminat Eurovisionul, după cum probabil mulți dintre voi ați văzut. O parte din mine plânge de bucurie pentru că s-a împlinit visul viețul vieții mele. Eu de mic copil visam să prezint punctajul Moldovei la Eurovision și asta s-a întâmplat. Copilul din mine e foarte fericit, dar o altă parte din mine e destul de devastată pentru că voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și ca să fie clar, pentru că aparent foarte multă lume nu știe, omul care prezintă punctajul nu e parte din juriu, nu participă la cele rezultate pe care le prezintă, el e efectiv un prezentator invitat să citească punctajul.

Deci eu nu am participat la acest punctaj, ca să fie clar, dar eu când am primit rezultatul, deci foița aia pe care s-o citesc și am văzut punctele alea, am văzut România are trei puncte, Ucraina în general, nu era, am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți, eu asta trebuie să citesc? Deci, în primul rând, câteva minute m-am retras, nu știam cum să îmi revin. Eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live.

"Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. România are 3 puncte, mai ales într-un an când are piesă atât de frumoasă"

L-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis: "Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu asta refuz. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are trei puncte, mai ales într-un an când România are piesă atât de frumoasă. Din punctul meu de vedere, nu puteți face asta". "Procedura, înțelegem că nu rezonați", mi-a zis.

Deci, e groaznic să simți asta. Pentru că tu știi că vrei să ieși în fața ecranului, în fața camerei, să citești punctajul într-o seară frumoasă din partea Moldovei, din partea juriul Moldovei la Eurovision. Pe de altă parte, m-am prins în situația în care nu știam ce să fac. Voi cum ați fi procedat în locul meu, când tu știi că trebuie să prezenți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului, trebuie să o prezinți?

Trebuie să-mi iau timp să să-mi revin. O să-mi revin, sper eu, până mâine. Dar spuneți-mi cum ați fi procedat voi în locul meu, în special cei din România, care deja îmi scrieți mesaje", a spus Rita într-un video postat pe paginile sale de pe rețelele sociale.

Ce spune directorul general al Teleradio-Moldova

Și directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a venit cu o reacție. Acesta a spus că a fost surprins de decizia juriului moldovean de a acorda doar 3 puncte României. În schimb, el a lăudat decizia publicului moldovean, care a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu.

"Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins", a scris Vlad Țurcanu pe pagina lui de Facebook.

 

Punctajele juriului din Republica Moldova la Eurovision 2026

Iată câte puncte a oferit juriul din Republica Moldova fiecărei țări din finala Eurovision 2026:

Prezentatoarea punctajelor din partea Moldovei la Eurovision, devastată când a văzut că juriul a dat României doar 3 puncte

Imagine cu punctajele juriului din Republica Moldova la Eurovision 2026. Foto: Captură video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eurovision 2026
republica moldova
alexandra capitanescu
choke me, blackout challenge, alexandra capitanescu
punctaj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate
Publicat acum 9 minute
Piesa Bulgariei - „Bangaranga”, care a câștigat Eurovision 2026, compusă de un român. Cine este Cristian Tarcea
Publicat acum 35 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 36 minute
Cu ce se ocupă fiul preşedintelui Mahmoud Abbas, ales în comitetul central al Fatah / Video
Publicat acum 54 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close