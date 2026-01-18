€ 5.0894
Data publicării: 07:58 18 Ian 2026

LOTO: Report 9,43 milioane de euro la Joker la extragerea de duminică, 18  ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Duminică, 18 ianuarie, 2026,  au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

 

LOTO. Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 29.189 de castiguri in valoare totala de peste 3,58 milioane de lei.

LOTO.  La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

LOTO.  La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

LOTO.  La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO.  La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig în valoare de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

LOTO.  La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un castig în valoare de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Pucioasa, jud. Dambovita.

LOTO.  La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO.  La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat doua castiguri a cate 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Oradea, respectiv la o agentie din Oravita, jud. Caras-Severin.

Rezultatele tragerilor de duminică, 18 ianuarie, 2026

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker:  

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

