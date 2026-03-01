€ 5.0953
LOTO: Peste 10,78 milioane de euro report  la extragerea Joker de duminică, 1 martie, 2026
Data actualizării: 07:10 01 Mar 2026 | Data publicării: 07:10 01 Mar 2026

LOTO: Peste 10,78 milioane de euro report  la extragerea Joker de duminică, 1 martie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO.Duminică, 1 martie,  2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat 25.580 de castiguri in valoare totala de peste 2,16 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 653.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54,93 milioane de lei (peste 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 423.900 de lei (peste 83.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc din data de 26.02.2026 s-a castigat premiul de la categoria N+3 in valoare de 143.991,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Constanta.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 din data de 26.02.2026, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie loto din Targu Jiu, iar cel de-al doilea, online, pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 1 martie, 2026


Loto 6/49:

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

