LOTO. Report de peste 4,47 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 21 august, 2025

LOTO. Joi, 21 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele alegerilor începând  cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 21, august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste4,03 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Iasi.

LOTO. La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Barlad.

Numere extrase joi, 21 august 2025

Loteria 6/49: 

Loteria 5/40: 

Joker: 

Noroc: 

Noroc Plus: 

Super Noroc:  

