LOTO. Report de peste 4,89 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 28 august, 2025

LOTO. Joi, 28 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică alegerilor deschise cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 28, august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 august, Loteria Română a acordat 25.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,21 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 57.400 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc sa castigat premiul de categoria I in valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Numere extrase joi, 28 august 2025

Loteria 6/49:

Loteria 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

