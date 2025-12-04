€ 5.0920
LOTO: Report de peste 8,06 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 4 decembrie, 2025
Data actualizării: 18:48 04 Dec 2025 | Data publicării: 15:46 04 Dec 2025

LOTO: Report de peste 8,06 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 4 decembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

Loto2
 

LOTO. Joi, 4 decembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30

LOTO. Joi, 4 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,91 milioane de lei (peste 768.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 830.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 631.400 de lei (peste 124.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 329.700 de lei (peste 64.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 780.500 de lei (peste 153.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 90.600 de lei (peste 17.700 de euro).

Rezultatele tragerii de joi, 4 decembrie, 2025


Loto 6/49: 15, 11, 37, 4, 47, 9

Noroc: 7, 0, 1, 3, 4, 8, 7

Joker: 17, 4, 29, 24, 20   +12 

Noroc Plus: 0, 8, 1, 8, 8, 3

Loto 5/40: 21, 40, 13, 35, 19, 4

Super Noroc: 0, 6, 3, 9, 8, 4

