Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 19 decembrie 2024

LOTO. Joi, 19 decembrie, 2024, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

Rezultate loto 19 decembrie 2024. Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 15 decembrie, Loteria Romana a acordat 21.618 câștiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 756.000 de lei (peste 152.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12 milioane de lei (peste 2,41 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 5,89 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 513.900 de lei (peste 103.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de 65.600 de lei (peste 13.100 de euro).

La tragerea Noroc Plus de duminica, 15 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 205.716,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de duminică, 15 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 131.262,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgoviște.

Totodată, la tragerea Super Noroc de duminică, 15 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 74.910,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Șomcuța Mare, județul Maramureș.

Numere extrase joi, 19 decembrie, 2024

Loto 6/49: 13, 25, 18, 39, 19, 41

Loto 5/40: 26, 18, 30, 7, 4, 14

Joker: 19, 24, 42, 8, 44 (+4)

Noroc: 1, 3, 3, 8, 6, 5, 2

Noroc Plus: 0, 6, 4, 3, 0, 2

Super Noroc: 7, 6, 7, 2, 0, 3

