Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 aprilie, 2025. Report de peste 2,94 milioane de euro la Joker

SUPLIMENTAR 300.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 30.03.2025, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 03.04.2025, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,22 milioane de lei (peste 2,65 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,64 milioane de lei (peste 2,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 212.700 de lei (peste 42.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 362.300 de lei (peste 72.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 358.300 de lei (peste 72.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 17.500 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de duminica, 30 martie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 31.567.186,80 lei (peste 6,34 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe platforma online joaca.loto.ro si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 21,50 lei.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 30 martie, s-a castigat premiul de la categoria N+3 in valoare de 300.015,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Savarsin, judetul Arad.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 30 martie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 72.012,80 lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma online joaca.loto.ro.

LOTO. De asemenea, la tragerea Joker de duminica, 30 martie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 59.457,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Semlac, judetul Arad.

Numere extrase joi, 3 aprilie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

