LOTO. Report de peste 8,78 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 30 octombrie 2025

LOTO. joi, 30 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Romana a acordat 29.990 de castiguri in valoare totala de peste 3.296.707,94 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26.900 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker s-au castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 154.082,65 de lei si premiul la categoria a III-a a in valoare de 87.429,21 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 386.593,20 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 5.

