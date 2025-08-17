Data publicării:

Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 august, 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Lifestyle

LOTO. Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele alegerilor începând  cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 17, august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de castiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este in joc un raport cumulat in valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, raportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un raport in valoare de peste 84.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker sa castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Eforie Sud.

Numere extrase duminică, 17 august 2025

Loteria 6/49:

Loteria 5/40:

Joker: 

Noroc:

Noroc Plus: 

Super Noroc:  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 august, 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49
17 aug 2025, 07:07
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49
14 aug 2025, 09:31
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49
10 aug 2025, 08:13
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 7 august, 2025. Report de peste 3,73 milioane de euro la Loto 6/49
07 aug 2025, 09:41
Cine sunt concurenții din noul sezon Mireasa. Reality show-ul a început în forță, pe Antena 1 și AntenaPLAY - GALERIE FOTO
04 aug 2025, 19:23
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică,  3 august, 2025. Report de peste 3,53 milioane de euro la Loto 6/49
03 aug 2025, 06:35
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 31 iulie 2025. Report de peste 3,39 milioane de euro la Loto 6/49
31 iul 2025, 08:46
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică 27  iulie, 2025. Report de peste 3,19 milioane de  euro la Loto 6/49
27 iul 2025, 08:50
Loto. Rezultatele Tragerilor  Speciale Loto ale Verii. Report de 2,79 milioane de euro la Loto 6/49
20 iul 2025, 08:33
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 17 iulie, 2025. Report de peste 2,66 milioane de  euro la Loto 6/49
17 iul 2025, 09:26
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 13 iulie, 2025. Report de peste 2,48 milioane de  euro la Loto 6/4
13 iul 2025, 09:38
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 10 iulie, 2025. Report de peste 2,37 milioane de  euro la Loto 6/49
10 iul 2025, 09:24
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 iulie, 2025. Report de peste 2,18 milioane de  euro la Loto 6/49
06 iul 2025, 08:54
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 iulie, 2025. Report de peste 2,05 milioane de  euro la Loto 6/49
03 iul 2025, 11:28
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 29 iunie, 2025. Report de peste 1,88 milioane de  euro la Loto 6/49
29 iun 2025, 06:29
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 26 iunie, 2025. Report de peste 1,77 milioane de  euro la Loto 6/49
26 iun 2025, 09:24
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 22 iunie, 2025. Report de peste 1,59 milioane de  euro la Loto 6/49
22 iun 2025, 07:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 19 iunie, 2025. Report de peste 1,47 milioane de  euro la Loto 6/49
19 iun 2025, 15:53
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 15 iunie, 2025. Report de peste 1,28 milioane de  euro la Loto 6/49
15 iun 2025, 08:13
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 12 iunie, 2025. Report de peste 4,28 milioane de  euro la Joker
12 iun 2025, 18:00
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 8 iunie, 2025. Report de peste 4,19 milioane de  euro la Joker
08 iun 2025, 06:53
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 5 iunie, 2025. Report de peste 4,12 milioane de  euro la Joker
05 iun 2025, 14:49
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 1 iunie, 2025. Report de peste 4 milioane de  euro la Joker
01 iun 2025, 14:15
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 29 mai, 2025. Report de 3,97 milioane de euro la Joker
29 mai 2025, 17:30
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 22 mai, 2025. Report de 3,79 milioane de euro la Joker
22 mai 2025, 12:53
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 15 mai, 2025. Report de 3,64  milioane de euro la Joker
15 mai 2025, 10:24
Ce va face câștigătoarea marelui premiu la Loto 6/49 cu peste 1,96 milioane de euro
13 mai 2025, 16:39
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 11 mai, 2025. Report de 1,78 milioane de euro la Loto 6/49
11 mai 2025, 08:12
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 8 mai, 2025. Report de peste 3,661 milioane de euro la Joker
08 mai 2025, 12:01
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 4 mai, 2025. Report de peste 1,56 milioane de euro la Loto 6/49
04 mai 2025, 09:44
Loto. Rezultatele Tragerilor Speciale de 1 Mai
01 mai 2025, 07:25
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 27 aprilie, 2025. Report de peste 3,41 milioane de euro la Joker
27 apr 2025, 09:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 24 aprilie, 2025. Report de peste 3,36 milioane de euro la Joker
24 apr 2025, 10:27
LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale ale Sărbătorilor Pascale
19 apr 2025, 11:17
Loteria Română, anunț despre Tragerile Speciale ale Sărbătorilor de Paști
17 apr 2025, 08:48
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 13 aprilie, 2025. Report de peste 3,11 milioane de euro la Joker
13 apr 2025, 08:09
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 10 aprilie, 2025. Report de peste trei milioane de euro la Joker
10 apr 2025, 14:30
Joci la Loto? Ce spun oamenii bisericii despre acest obicei
07 apr 2025, 23:35
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 aprilie, 2025. Report de trei  milioane de euro la Joker
06 apr 2025, 10:03
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 aprilie, 2025. Report de peste 2,94 milioane de euro la Joker
03 apr 2025, 10:01
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 30 martie, 2025. Report de peste 6 milioane de euro la LOTO 6/49
30 Martie 2025, 09:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 27 martie, 2025. Report de peste 6,39 milioane de euro la LOTO 6/49
27 Martie 2025, 12:32
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 20 martie, 2025. Report de peste 5,51 milioane de euro la LOTO 6/49
20 Martie 2025, 11:37
Loto. Rezultatele tragerilor de dumnică, 16 martie, 2025. Report de peste 5,24 milioane de euro la LOTO 6/49
16 Martie 2025, 13:18
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 13 martie, 2025. Report de peste 5,08 milioane de euro la LOTO 6/49
13 Martie 2025, 13:13
LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale ale Primăverii
09 Martie 2025, 07:57
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 6 martie, 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro la LOTO 6/49
06 Martie 2025, 15:41
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 2 martie, 2025. Report de peste 4,22 milioane de euro la LOTO 6/49
02 Martie 2025, 09:15
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 27 februarie, 2025. Report de peste 4,06 milioane de euro la LOTO 6/49
27 feb 2025, 12:00
Loto. Rezultatele tragerilor speciale de DRAGOBETE
23 feb 2025, 13:18
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 20 februarie, 2025. Report de peste 3,61 milioane de euro la LOTO 6/49
20 feb 2025, 13:53
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
acum 51 de minute
BANCUL ZILEI: Povești din familie
acum 1 ora 9 minute
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 august, 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49
pe 16 August 2025
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
pe 16 August 2025
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
pe 16 August 2025
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
pe 16 August 2025
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
pe 16 August 2025
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
Cele mai citite știri
pe 16 August 2025
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
pe 16 August 2025
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
pe 16 August 2025
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
pe 16 August 2025
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
pe 16 August 2025
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel