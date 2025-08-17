Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 august, 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49

LOTO. Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele alegerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 17, august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de castiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este in joc un raport cumulat in valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, raportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un raport in valoare de peste 84.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker sa castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Eforie Sud.

Numere extrase duminică, 17 august 2025

Loteria 6/49:

Loteria 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

