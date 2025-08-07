Data actualizării: | Data publicării:

Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 7 august, 2025. Report de peste 3,73 milioane de euro la Loto 6/49

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Lifestyle

LOTO. Joi, 7 august, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu ora 18:30.

LOTO. Joi, 7 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de castiguri in valoare totala de peste2,17 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker, la categoriile a II-a si a III-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Bucuresti, Sectorul 5 si online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc, la categoriile a II-a si a III-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si pe joacaloto.ro.

Numere extrase joi, 7 august 2025

Loto 6/49: 42, 2, 46, 18, 31, 28

Loto 5/40: 27, 5, 24, 38, 36, 16   

Joker: 11, 22, 27, 21, 34, +11

Noroc: 8, 1, 0, 2, 3, 1, 5

Noroc Plus: 5, 1, 1, 0, 5, 7

Super Noroc: 4, 2, 2, 5, 4, 5 

