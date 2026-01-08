€ 5.0905
Cum s-a anulat o căsătorie din cauza ChatGPT, în Olanda. Cu justiția nu e de glumă
Data publicării: 00:02 08 Ian 2026

Cum s-a anulat o căsătorie din cauza ChatGPT, în Olanda. Cu justiția nu e de glumă
Autor: Andrei Itu

casatorie mariaj verigheta Sursa foto: Freepik / casatorie
 

Justiţia olandeză a anulat o căsătorie, menționând că inteligenţa artificială nu trebuie să fie prezentă într-un discurs de nuntă.

Un discurs de nuntă trebuie să fie conform Codului civil, relatează AFP.

În luna aprilie 2025, la Zwolle, în nordul ţării, un cuplu a solicitat unui cunoscut să le oficieze căsătoria, în calitate de ofiţer de stare civilă provizoriu, fapt permis în Olanda, dacă ia parte la ceremonie și un ofiţer de stare civilă autorizat. 

Discurs făcut de ChatGPT

Pentru că mirii voiau o ceremonie relaxată, acest apropiat a redactat un discurs folosindu-se de ChatGPT, conform hotărârii din Zwolle, publicată marţi.

”Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei.

”Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla? Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”, a fost întrebată femeia.

Ulterior, cuplul a fost declarat ”nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”

Ceremonia de căsătorie nu a fost conformă cu legea, a hotărât instanța

Prin urmare, ceremonia de căsătorie nu a fost conformă cu legea, a decis instanţa. ”Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, a decis instanța. Acest articol afirmă că viitorii soţi declară că vor îndeplini toate obligaţiile legale privind căsătoria.

Căsătoria nu a fost oficializată


”În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”, se mai arată în hotărârea justiţiei.

Conform cuplului, eroarea a fost independentă de voinţa lor. De asemenea, ofiţerul de stare civilă prezent nu le-a semnalat-o în timpul ceremoniei. El a susținut că pierderea datei căsătoriei a avut un impact emoţional mare, cuplul a cerut instanţei să îi permită să păstreze data iniţială a căsătoriei ori să o recunoască administrativ ca atare.

Intransigența justiției

”Instanţa înţelege importanţa pe care o are, pentru bărbat şi femeie, data căsătoriei, care figurează în act, dar nu poate ignora legea”, a transmis clar justiția.

Vezi și - Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială 

Vezi și - Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială

x close