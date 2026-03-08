La Teheran plouă cu petrol, la propriu: Imagini apocaliptice din capitala Iranului / Oamenii au crezut că e încă noapte / video viral

Cerul deasupra capitalei Iranului a fost acoperit de un fum gros și sufocant duminică dimineață, la câteva ore după ce atacurile israeliene au lovit instalațiile petroliere din Teheran, scrie Times of Israel.

Locuitorii au raportat că mirosul de fum persistă în aer, mulți spunând că părea întunecat chiar și când soarele a răsărit și a început să plouă. Unii locuitori au raportat picături de ploaie saturate cu petrol provenite de la nori negri care s-au ridicat deasupra orașului la câteva ore după atacuri.

Aerul din Teheran, extrem de poluat

Autoritățile de mediu din Iran i-au îndemnat pe iranieni să rămână în case pentru a evita probleme respiratorii și alte consecințe asupra sănătății.

Semiluna Roșie Iraniană a declarat că exploziile depozitelor de petrol au eliberat în aer „cantități semnificative de compuși toxici de hidrocarburi, sulf și oxizi de azot”.

„În caz de precipitații, ploaia rezultată este extrem de periculoasă și foarte acidă”, a adăugat Semiluna Roșie într-un comunicat, avertizând asupra arsurilor pielii și a leziunilor pulmonare grave.

Agenția de știri Fars a relatat că atacurile de sâmbătă au lovit patru instalații de depozitare a petrolului și un centru de transfer al producției de petrol din Teheran și Alborz. Patru șoferi de cisternă din centru au fost uciși, a relatat Fars.

Oamenii au crezut că e încă noapte

Exploziile au format stâlpi de foc ce se ridicau la cer și se pare că este prima dată când o instalație industrială civilă a fost vizată în război.

Duminică dimineață, oamenii dezorientați din capitala iraniană au fost nevoiți să-și aprindă luminile pentru a putea vedea.

„Am crezut că mi s-a stricat ceasul deșteptător”, a declarat pentru AFP un șofer de aproximativ 50 de ani, sub condiția anonimatului.

Până la ora 10:30, ora locală, mașinile încă aveau nevoie de faruri pentru a circula pe strada Valiasr, o arteră principală care traversează orașul de la nord la sud. Pe străzile din Teheran, forțele de securitate au dirijat traficul purtând haine și măști speciale pentru a se proteja.

Iran hit Saudi Arabia’s oil refinery…now it’s FAFO time!!!



????BREAKING: Israel reportedly just DESTROYED 30 Iranian oil storage tanks, and a major refinery in Tehran is completely UP IN FLAMES.



Numerous videos showing the aftermath of US strikes on Iranian oil depots in Tehran,… pic.twitter.com/Jm5D8C0YS7 — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) March 8, 2026

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026