Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani

Indonezia va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, a declarat vineri, 6 martie, ministrul Comunicării și Afacerilor Digitale.

Printre platforme se numără YouTube, TikTok și Instagram, ministrul justificând măsura: „Copiii noștri se confruntă cu amenințări reale”.

Ministra indoneziană Meutya Hafid a declarat că a semnat un regulament guvernamental care va cuprinde că minorii sub 16 ani nu vor mai putea avea conturi pe platforme digitale cu risc ridicat, inclusiv YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox și Bigo Live, un site popular de streaming live, potrivit The Guardian.

De când va fi interzisă prezența copiilor sub 16 ani în mediul online

Cu o populație de aproximativ 285 de milioane, a patra cea mai mare din lume, națiunea din Asia de Sud-Est reprezintă o piață semnificativă pentru rețelele de socializare. Implementarea va începe treptat începând cu 28 martie, până când toate platformele își vor îndeplini obligațiile de conformitate.

„Baza este clară. Copiii noștri se confruntă cu amenințări din ce în ce mai reale. De la expunerea la pornografie, hărțuire cibernetică, fraudă online și, cel mai important, dependență. Guvernul este aici pentru ca părinții să nu mai fie nevoiți să lupte singuri împotriva gigantului algoritmilor”, a spus Hafid. Ea a adăugat că guvernul face acest pas ca fiind cel mai bun efort în mijlocul unei urgențe digitale pentru a revendica suveranitatea asupra viitorului copiilor.

„Ne dăm seama că implementarea acestei reglementări ar putea cauza un anumit disconfort la început. Copiii se pot plânge, iar părinții pot fi confuzi cu privire la modul de a răspunde la plângerile copiilor lor”, a mai spus ministra din Indonezia.

Opiniile indonezienilor

Unii locuitori și părinți din capitala Indoneziei, Jakarta, au salutat restricțiile impuse de guvern privind accesul la rețelele de socializare, mai ales pentru că aceștia pot obține acces nemonitorizat la acestea prin intermediul telefoanelor mobile.

Alții au sugerat că guvernul ar trebui să blocheze și alte site-uri web dăunătoare, cum ar fi pornografia și site-urile de jocuri de noroc online.

Astfel, Indonezia va fi prima țară din Asia de Sud-Est care restricționează accesul copiilor la rețelele de socializare. Restricționarea accesului la rețelele de socializare pentru adolescenți a început în Australia în decembrie 2025. Companiile de social media au revocat accesul la aproximativ 4,7 milioane de conturi identificate ca aparținând copiilor din țară. Alte țări, inclusiv Spania, Franța și Regatul Unit, iau în considerare măsuri pentru a restricționa accesul minorilor la rețelele de socializare, pe fondul îngrijorării crescânde că expunerea la conținut nereglementat de pe rețelele de socializare a copiilor este foarte periculoasă.

Citește și: Copiii sub 15 ani, interziși pe social media. Polonia pregătește o lege cu amenzi pentru platformele care nu se conformează