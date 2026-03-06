€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani
Data publicării: 19:29 06 Mar 2026

Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani
Autor: Iulia Horovei

teenage-boy-wearing-cap-using-smartphone Adolescent stând pe telefon. Sursa foto: Freepik

Printre platformele la care copiii sub 16 ani nu vor mai avea acces se numără YouTube, TikTok și Instagram.

Indonezia va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, a declarat vineri, 6 martie, ministrul Comunicării și Afacerilor Digitale. 

Printre platforme se numără YouTube, TikTok și Instagram, ministrul justificând măsura: „Copiii noștri se confruntă cu amenințări reale”.

Ministra indoneziană Meutya Hafid a declarat că a semnat un regulament guvernamental care va cuprinde că minorii sub 16 ani nu vor mai putea avea conturi pe platforme digitale cu risc ridicat, inclusiv YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox și Bigo Live, un site popular de streaming live, potrivit The Guardian.

De când va fi interzisă prezența copiilor sub 16 ani în mediul online

Cu o populație de aproximativ 285 de milioane, a patra cea mai mare din lume, națiunea din Asia de Sud-Est reprezintă o piață semnificativă pentru rețelele de socializare. Implementarea va începe treptat începând cu 28 martie, până când toate platformele își vor îndeplini obligațiile de conformitate.

„Baza este clară. Copiii noștri se confruntă cu amenințări din ce în ce mai reale. De la expunerea la pornografie, hărțuire cibernetică, fraudă online și, cel mai important, dependență. Guvernul este aici pentru ca părinții să nu mai fie nevoiți să lupte singuri împotriva gigantului algoritmilor”, a spus Hafid. Ea a adăugat că guvernul face acest pas ca fiind cel mai bun efort în mijlocul unei urgențe digitale pentru a revendica suveranitatea asupra viitorului copiilor.

„Ne dăm seama că implementarea acestei reglementări ar putea cauza un anumit disconfort la început. Copiii se pot plânge, iar părinții pot fi confuzi cu privire la modul de a răspunde la plângerile copiilor lor”, a mai spus ministra din Indonezia.

Opiniile indonezienilor

Unii locuitori și părinți din capitala Indoneziei, Jakarta, au salutat restricțiile impuse de guvern privind accesul la rețelele de socializare, mai ales pentru că aceștia pot obține acces nemonitorizat la acestea prin intermediul telefoanelor mobile. 

Alții au sugerat că guvernul ar trebui să blocheze și alte site-uri web dăunătoare, cum ar fi pornografia și site-urile de jocuri de noroc online.

Astfel, Indonezia va fi prima țară din Asia de Sud-Est care restricționează accesul copiilor la rețelele de socializare. Restricționarea accesului la rețelele de socializare pentru adolescenți a început în Australia în decembrie 2025. Companiile de social media au revocat accesul la aproximativ 4,7 milioane de conturi identificate ca aparținând copiilor din țară. Alte țări, inclusiv Spania, Franța și Regatul Unit, iau în considerare măsuri pentru a restricționa accesul minorilor la rețelele de socializare, pe fondul îngrijorării crescânde că expunerea la conținut nereglementat de pe rețelele de socializare a copiilor este foarte periculoasă.

Citește și: Copiii sub 15 ani, interziși pe social media. Polonia pregătește o lege cu amenzi pentru platformele care nu se conformează

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

indonezia
retele de socializare
interzicere online minori
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Volkswagen vrea să intre în industria apărării: Modele clasice pregătite pentru armată
Publicat acum 38 minute
Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani
Publicat acum 48 minute
Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!
Publicat acum 58 minute
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Publicat acum 4 ore si 15 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close