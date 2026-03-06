Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!

Dubaiul este unul dintre cele mai importante hub-uri globale. Dintr-o simplă escală de realimentare, s-a transformat într-un nod aerian extrem de important. Astfel, în momentul în care a început războiul din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul și tot spațiul aerian a fost închis în zonă, sute de mii de pasageri au rămas efectiv blocați. Ca să vă dați seama despre ce vorbim, datele din 2019 arătau că, la acea vreme, vorbeam despre 86 de milioane de pasageri pe an, spre 270 de destinații. De fapt, Dubaiul reprezintă o punte de legătură între Est și Vest, esențială pentru turism, dar și pentru afaceri și logistică.

În Dubai trebuia să aterizeze și Gabriela în 28 februarie când avionul a schimbat direcția. Li s-a spus că este furtună de nisip. Așa au ajuns în Oman, într-un hotel din Salalah. Și încă sunt acolo. Nu doar ea. Dar și părinți cu copii mici sau femei însărcinate. Într-o zi, a venit o clipă de speranță, când li s-a spus ca, într-o oră și jumătate să fie gata că pleacă spre aeroport și, într-un final, spre casă. Au fost gata, dar n-au mai plecat, ci au fost întorși, din nou, din drum. Au trăit cu speranța că vorbim doar despre câteva zile, având bilete noi de la agenție pentru 7 martie.

”Vor să ne forțeze să ne cumpărăm singuri alte bilete, mai ales că între timp prețurile au explodat”

Astăzi, în schimb, un adevărat șoc au avut românii efectiv blocați în Oman, când au primit un mail de la FlyDubai în care sunt anunțați că pleacă spre Dubai în 12 APRILIE! Ați citit bine, aprilie! Iar în 13 aprilie spre București. Deci vorbim despre mai bine de o lună, de o lună și jumătate de blocaj. Cum este posibil să lipsești efectiv, din viața ta cotidiană o lună și jumătate, când tu, de fapt, îți luasei un concediu de 10 zile? Dincolo de faptul că oamenii au loc de muncă la care trebuie să se întoarcă, sunt și persoane însărcinate în grup. Și persoane cu copii mici, părinți care la rândul lor au locuri de muncă și responsabilitatea viitorului. Evident, cei mai mulți se simt constrânși de această situație pentru a-și căuta, pe cont propriu, întoarcerea în țară.

”Cei de la Flydubai ne-au anulat zborul din 7 martie către Dubai și pe cel din 8 martie către București. Ne-au trimis notificare și ne-au reprogramat abia pentru 12 aprilie. Mi se pare incredibil să pui oamenii să aștepte peste o lună în condițiile astea. Practic, vor să ne forțeze să ne cumpărăm singuri alte bilete, mai ales că între timp prețurile au explodat, doar ca să putem ajunge acasă. În felul ăsta, ei se spală pe mâini și scapă de responsabilitate, iar opțiunea de refund pe care ne-o oferă este mică” ne-a spus Gabriela Ungureanu.

Turiștii blocați în mijlocul războiului, un caz care nu reprezintă interes

Întrebată despre răspunsul Consulatului, aceasta ne-a mărturisit că a fost unul sec: ”nu se implică în astfel de situații, acționează doar pentru cazuri umanitare”. Cât despre asigurarea de călătorie, aceasta devine nulă în caz de război.

Prin urmare, românii blocați în Dubai - sau pe lângă Dubai, în acest caz - sunt nevoiți să-și caute singuri drumul spre casă, la prețuri exorbitante, fără ca nimeni să fie interesat sau responsabil de ei. Iar aici nu vorbim despre oameni de afaceri din Dubai, ci despre acei oameni care muncesc un an întreg ca să meargă în vacanță 10 zile. Deci nu despre ceea ce o parte a social media au numit a fi ”barosanii din Dubai”. Niciun român nu este lăsat în urmă pare a fi, cel puțin acest moment, doar o lozincă. Pentru că blocați pe undeva, prin Orient, se află și români precum Gabriela, ai nimănui, pe cont propriu, departe de orice posibilități reale imediate.