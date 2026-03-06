€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!
Data actualizării: 19:53 06 Mar 2026 | Data publicării: 19:19 06 Mar 2026

EXCLUSIV Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!
Autor: Roxana Neagu

avion dubai foto pexels ilustrativ

Românii blocați în Oman, care aveau escală în Dubai, sunt puși în situația de a se întoarce în țară peste mai bine de o lună!

Dubaiul este unul dintre cele mai importante hub-uri globale. Dintr-o simplă escală de realimentare, s-a transformat într-un nod aerian extrem de important. Astfel, în momentul în care a început războiul din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul și tot spațiul aerian a fost închis în zonă, sute de mii de pasageri au rămas efectiv blocați. Ca să vă dați seama despre ce vorbim, datele din 2019 arătau că, la acea vreme, vorbeam despre 86 de milioane de pasageri pe an, spre 270 de destinații. De fapt, Dubaiul reprezintă o punte de legătură între Est și Vest, esențială pentru turism, dar și pentru afaceri și logistică. 

În Dubai trebuia să aterizeze și Gabriela în 28  februarie când avionul a schimbat direcția. Li s-a spus că este furtună de nisip. Așa au ajuns în Oman, într-un hotel din Salalah. Și încă sunt acolo. Nu doar ea. Dar și părinți cu copii mici sau femei însărcinate. Într-o zi, a venit o clipă de speranță, când li s-a spus ca, într-o oră și jumătate să fie gata că pleacă spre aeroport și, într-un final, spre casă. Au fost gata, dar n-au mai plecat, ci au fost întorși, din nou, din drum. Au trăit cu speranța că vorbim doar despre câteva zile, având bilete noi de la agenție pentru 7 martie. 

”Vor să ne forțeze să ne cumpărăm singuri alte bilete, mai ales că între timp prețurile au explodat”

Astăzi, în schimb, un adevărat șoc au avut românii efectiv blocați în Oman, când au primit un mail de la FlyDubai în care sunt anunțați că pleacă spre Dubai în 12 APRILIE! Ați citit bine, aprilie! Iar în 13 aprilie spre București. Deci vorbim despre mai bine de o lună, de o lună și jumătate de blocaj. Cum este posibil să lipsești efectiv, din viața ta cotidiană o lună și jumătate, când tu, de fapt, îți luasei un concediu de 10 zile? Dincolo de faptul că oamenii au loc de muncă la care trebuie să se întoarcă, sunt și persoane însărcinate în grup. Și persoane cu copii mici, părinți care la rândul lor au locuri de muncă și responsabilitatea viitorului. Evident, cei mai mulți se simt constrânși de această situație pentru a-și căuta, pe cont propriu, întoarcerea în țară. 

”Cei de la Flydubai ne-au anulat zborul din 7 martie către Dubai și pe cel din 8 martie către București. Ne-au trimis notificare și ne-au reprogramat abia pentru 12 aprilie. Mi se pare incredibil să pui oamenii să aștepte peste o lună în condițiile astea. Practic, vor să ne forțeze să ne cumpărăm singuri alte bilete, mai ales că între timp prețurile au explodat, doar ca să putem ajunge acasă. În felul ăsta, ei se spală pe mâini și scapă de responsabilitate, iar opțiunea de refund pe care ne-o oferă este mică” ne-a spus Gabriela Ungureanu. 

Turiștii blocați în mijlocul războiului, un caz care nu reprezintă interes

Întrebată despre răspunsul Consulatului, aceasta ne-a mărturisit că a fost unul sec: ”nu se implică în astfel de situații, acționează doar pentru cazuri umanitare”. Cât despre asigurarea de călătorie, aceasta devine nulă în caz de război. 

Prin urmare, românii blocați în Dubai - sau pe lângă Dubai, în acest caz - sunt nevoiți să-și caute singuri drumul spre casă, la prețuri exorbitante, fără ca nimeni să fie interesat sau responsabil de ei. Iar aici nu vorbim despre oameni de afaceri din Dubai, ci despre acei oameni care muncesc un an întreg ca să meargă în vacanță 10 zile. Deci nu despre ceea ce o parte a social media au numit a fi ”barosanii din Dubai”. Niciun român nu este lăsat în urmă pare a fi, cel puțin acest moment, doar o lozincă. Pentru că blocați pe undeva, prin Orient, se află și români precum Gabriela, ai nimănui, pe cont propriu, departe de orice posibilități reale imediate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Volkswagen vrea să intre în industria apărării: Modele clasice pregătite pentru armată
Publicat acum 38 minute
Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani
Publicat acum 48 minute
Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!
Publicat acum 58 minute
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Publicat acum 4 ore si 15 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close