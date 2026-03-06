€ 5.0941
DCNews Stiri Trump exclude orice înțelegere cu Iranul: Doar „predarea necondiționată!”
Data actualizării: 16:49 06 Mar 2026 | Data publicării: 16:43 06 Mar 2026

Trump exclude orice înțelegere cu Iranul: Doar „predarea necondiționată!”
Autor: Iulia Horovei

presedintele donald trump sua Președintele american Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că nu acceptă nicio înțelegere cu Iranul, ci doar o „predare necondiționată” a conducerii republicii islamice.

„Nu va exista nicio înțelegere cu Iranul în afară de PREDAREA NECONDIȚIONATĂ! După aceea, și după alegerea unui (a unor) Lider(i) MARE ȘI ACCEPTABIL, noi și mulți dintre aliații și partenerii noștri minunați și foarte curajoși vom lucra neobosit pentru a readuce Iranul din pragul distrugerii, făcându-l mai mare, mai bun și mai puternic din punct de vedere economic ca niciodată”, a scris președintele american, într-o postare pe contul său de Truth Social.

Trump vrea să transforme Iranul prin MIGA

Trump a preluat, de asemenea, sloganul MAGA (Make America Great Again/Să Facem America Măreață Din Nou) și l-a transformat în MIGA, spunând că Iranul va avea un viitor mare: „IRANUL VA AVEA UN VIITOR MARE. FACEȚI IRANUL DIN NOU MARE (MIGA!)”, a adăugat liderul de la Washington.

SUA au cheltuit cel puţin 3,7 miliarde de dolari în primele 100 de ore ale războiului împotriva Iranului, ceea ce înseamnă aproape 900 milioane de dolari pe zi, potrivit unei analize realizate de Centrul independent pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), citată vineri de EFE.

Este cea mai completă estimare publicată până în prezent în Statele Unite cu privire la costul războiului declanşat sâmbătă de preşedintele Donald Trump şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care s-a extins în întreaga regiune, notează agenţia de presă citată.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei

razboi
donald trump
Comentarii

