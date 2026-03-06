BNR, semnal de alarmă: Deficitele bugetare severe nu pot susține o creștere economică sănătoasă

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, a explicat, într-un articol pe blogul său, că România încă suportă efectele unor politici economice greșite, care au creat deficite și dezechilibre, și a atras atenția că o economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor. De asemenea, acesta a explicat că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate și predictibilitate.

„Am participat cu plăcere la cea de-a VIII-a ediție a Galei Women in Economy, organizată la Ateneul Român de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Ca și la precedentele ediții, Gala a fost despre leadership, performanță, competitivitate, ceea ce confirmă faptul că antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare. Prin parteneriatul oferit, Banca Națională a României își manifestă deschiderea către contribuții comune cu parteneri competitivi din mediul asociativ, cu precădere pe linia obiectivelor naționale de promovare a educației financiare.

Mesajul integral transmis în deschiderea Galei:

“Distinse doamne, reprezentante ale comunității CONAF,

Îmi face o deosebită plăcere să revin pe scena Ateneului Român, pentru a transmite felicitări dumneavoastră și tuturor doamnelor care, prin realizări remarcabile, contribuiți la dezvoltarea României.

Totodată, felicit CONAF pentru ambiția, viziunea și perseverența prin care promovați reușitele femeilor în economie și în viața socială. Iar Gala Women in Economy demonstrează, cu fiecare ediție în parte, că antreprenoriatul feminin a devenit o forță în România, iar leadershipul feminin este deja o resursă strategică.

Prin parteneriatul oferit CONAF, Banca Națională a României își afirmă deschiderea către contribuții comune cu parteneri competitivi din mediul asociativ, în special pe linia obiectivelor naționale de promovare a educației financiare.

Dincolo de cifre, indicatori macroeconomici și decizii de politică monetară, BNR rămâne un partener implicat în dialogul cu mediul de afaceri. Am apreciat CONAF pentru inițiativa de a se alătura Băncii Naționale a României, pentru noi oportunități și proiecte comune de dezvoltare a educației financiare în mediul antreprenorial și nu numai.

Gala Women in Economy este despre femei remarcabile, cu performanțe de excepție în profesiile și în domeniile lor de activitate. Am colaborat cu dumneavoastră de-a lungul mandatelor pe care le-am exercitat la Administrația Prezidențială și iată că ducem mai departe proiecte importante pentru mediul antreprenorial din România.

Cred în forța diviziunii muncii, ca factor de productivitate și progres, și sunt convins că schimbul de idei și inițiative este pe deplin productiv, mai ales atunci când eforturile noastre sunt animate de obiective înalte, benefice tuturor. Iar Banca Națională a României are vocația responsabilității și a parteneriatului societal.

Stimați invitați,

Anul 2026 este un an al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică și politică globală. Asistăm la extinderea rapidă a conflictelor militare, care induc neliniști și incertitudini economice.

Pentru România, 2026 trebuie să însemne redresare economică și menținerea parcursului de consolidare a finanțelor publice. Tabloul macroeconomic arată că România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilității economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele externe.

Aceasta este o lecție esențială în privința căreia eu, ca economist și ca profesor de economie, insist de fiecare dată: nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt. Iar creșterea datoriei publice ne costă și generează, uneori, constrângeri dureroase.

Știm cu toții că, pentru mediul antreprenorial, predictibilitatea este esențială, însă aceasta nu ține doar de frecvența cu care intervin modificările în Codul fiscal. Predictibilitatea înseamnă un orizont de guvernare ce oferă mediului de afaceri stabilitate și încredere.

Consider că avem premise și este momentul ca mediul de afaceri să privească în viitor cu mai multă încredere și speranță, pentru că România trebuie să pregătească acum etapa relansării economice.

Pentru România, utilizarea fondurilor europene este pilonul central al creșterii economice. Avem nevoie să accelerăm implementarea proiectelor din fonduri europene, pentru utilizarea întregii anvelope a PNRR. În plus, inițiative europene, precum programul SAFE din domeniul apărării, pot facilita un efect multiplicator în economie.

2026 trebuie să fie, pentru România, anul fondurilor europene.

Pentru noi, la Banca Națională a României, 2026 este și anul reducerii inflației, în a doua jumătate a anului, odată cu disiparea impactului măsurilor fiscale asupra prețurilor.

În contextul global actual, dominat de riscuri multiple, vom fi prudenți, dorind să ne asigurăm că inflația va scădea durabil către ținta asumată, evoluție care să redeschidă perspectiva stabilității prețurilor.

Doamnelor și domnilor,

Buna funcționare a economiei și a mediului antreprenorial necesită atitudini sănătoase, comportamente responsabile, dar și politici publice de calitate. Toate acestea se bazează pe educație economică și financiară.

Ca Viceguvernator și coordonator al programelor de profil în cadrul BNR, țin să menționez că, pentru noi, obiectivele Strategiei Naționale de Educație Financiară sunt o prioritate esențială. Programele BNR de educație financiară includ toate categoriile de public, iar participările – mult peste o sută de mii de persoane anual – sunt în creștere vizibilă.

În registrul acestor obiective naționale se înscrie și parteneriatul nostru, prin programul Antreprenoriat de Top al BNR, sau Maratonul de Educație antreprenorială al CONAF.

Acum vorbim despre aceste programe cu ambiție, dar sunt convins că, anul viitor, ne vom revedea cu satisfacția rezultatelor deja obținute.

Distinse doamne,

Gala din această seară vă aparține și doresc să vă transmit, încă o dată, felicitări pentru tot ceea ce înseamnă munca și realizările dumneavoastră de excepție, pentru contribuțiile pe care ni le oferiți, în familie, în carieră sau în afaceri!

Și pentru că suntem în preajma Zilei Internaționale a Femeii, doresc să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă, optimistă și „La mulți ani!”. Mulțumesc!”, a mai scris Cosmin Marinescu pe blogul său.