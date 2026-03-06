€ 5.0937
Data publicării: 08:57 06 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

inima flori primavara Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Venus își începe tranzitul în semnul Berbecului, unde va rămâne până pe 30 martie. Vom deveni mai competitivi, mai nerăbdători și mai furioși atunci când discutăm despre iubire sau bani. Suntem dornici să cucerim și să ne facem remarcați. Ne aprindem destul de repede, din punct de vedere amoros, și s-ar putea să ne stingem la fel de rapid. 

Horoscop 6 martie 2026 Berbec

Intrarea lui Venus în semnul tău te bucură. Primești din partea astrelor mai multă încredere în tine, dorința de a a fi răsfățat și nevoia de a te pune în valoare.

Horoscop 6 martie 2026 Taur

Începe o perioadă prielnică acelora care vor să lase în spate o etapă. Și nu este vorba de a ierta neapărat pe cineva, ci mai degrabă de a accepta viața.

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 6 martie 2026 Gemeni

Aveți parte de un plus de confuzie sau ceață mentală. Și în acest caz, vă trebuie sprijin și înțelegere. Din fericire, prietenii vă susțin și vă oferă încredere.

Horoscop 6 martie 2026 Rac

Vizibilitatea și popularitatea de la locul de muncă vor crește. Vor urma și beneficii bineînțeles. Pot apărea încurcături legate de planificarea și organizarea călătoriilor.

Horoscop 6 martie 2026 Leu

Îți recomand să fii cât mai discret, mai ales la locul de muncă. Venus intră în casa a noua, deci urmează obiective mult mai îndrăznețe.

Horoscop 6 martie 2026 Fecioară

Chiar dacă sunt unele discuții mai tensionate cu partenerul, veți avea parte și de momente plăcute. Nu este cazul să faceți multe nazuri când primiți cadouri.

Horoscop 6 martie 2026 Balanță

Venus, propria guvernatoare, ajunge în casa a șaptea. Deci urmează o perioadă în care vei pune pe primul loc relațiile personale. Și vei fi mai romantic.

Horoscop 6 martie 2026 Scorpion

Nimeni nu va fi la fel de seducător sau convingător ca tine! Însă, tot de tine depinde cum folosești aceste instrumente. În plus, vei fi foarte harnic.

Horoscop 6 martie 2026 Săgetător

Venus intră în casa a cincea. Și îți reamintește faptul că, indiferent de ce se întâmplă în lume sau în jurul tău, meriți să fii iubit pentru cine ești.

Horoscop 6 martie 2026 Capricorn

Venus va tranzita casa a patra. Și cum ne apropiem de conjuncția Mercur retrograd-Soare, vei simți nevoia să te ocupi de renovare, reparații sau de o mutare.

Horoscop 6 martie 2026 Vărsător

Îți faci tot felul de socoteli. Ce-i drept, cheltuielile se tot înmulțesc, iar bugetul tău nu era pregătit. Comunicarea este cheia succesului în orice domeniu.

Horoscop 6 martie 2026 Pești

Venus va tranzita casa a doua. Poate aduce beneficii pe plan financiar, dar și multiple cheltuieli. Vei dori să te răsfeți și să fii generos cu oamenii dragi.

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
