Donald Trump, de lângă Lionel Messi, promite înfrângerea totală a regimului de la Teheran: Sfat pentru diplomații iranieni din întreaga lume

Donald Trump a îndemnat diplomații iranieni să solicite azil, promițând înfrângerea totală a regimului teocratic de la Teheran, potrivit JPost.

„Îi îndemnăm pe diplomații iranieni din întreaga lume să solicite azil și să ne ajute să modelăm un Iran nou și mai bun”, a spus el.

Jucătorii de fotbal de la Inter Miami, inclusiv Lionel Messi, stăteau în spatele lui Trump în timpul discursului, în timpul căruia președintele a abordat și problemele actuale legate de Cuba și Venezuela.

Trump a spus că vrea să termine mai întâi războiul din Iran, „dar aceasta va fi doar o chestiune de timp până când dumneavoastră și o mulțime de oameni incredibili vă veți întoarce în Cuba”.

Operațiunea Epic Fury, împreună cu „minunații parteneri israelieni” ai armatei americane, distruge capacitățile Iranului în materie de drone și rachete, a spus Trump.

„De îndată ce declanșează o rachetă, în patru minute, lansatorul este lovit - nu știu ce se întâmplă”, a declarat Trump.

„Nu au forțe aeriene, nu au apărare aeriană, toate avioanele lor au dispărut, comunicațiile lor au dispărut, rachetele au dispărut, lansatoarele au dispărut - aproximativ 60% și, respectiv, 64%”, a continuat el.

Operațiunea „continuă să demoleze total inamicul, mult înainte de termen și” „la niveluri pe care oamenii nu le-au mai văzut până acum”, a declarat președintele, menționând că SUA și Israelul s-au confruntat cu „oroarea acestui grup [regimul iranian]” timp de 47 de ani.

Trump a cerut, de asemenea, Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, armatei și poliției iraniene să „depună armele”. Altfel, „vor fi doar uciși”.

„Acum este momentul să vă ridicați... și să ajutați la recuperarea țării voastre”, a adăugat Trump.

Donald Trump, măsuri pentru a diminua criza petrolului din regiune

Președintele SUA a mai declarat că administrația sa a depus eforturi pentru a stabiliza prețurile petrolului pe fondul îngrijorărilor că regimul iranian va închide Strâmtoarea Hormuz.

Teheranul a contactat Statele Unite pentru a încheia un acord pe fondul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, adăugând că sunt iminente măsuri suplimentare pentru a reduce presiunea asupra petrolului.

„Sună, spun «Cum facem un acord?». Am spus că au întârziat puțin”, a spus Trump.

SUA pot susține războiul cu Iranul, potrivit lui Pete Hegseth

După discursul lui Trump, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că Iranul face o greșeală dacă crede că Statele Unite nu pot susține războiul în curs, adăugând că Washingtonul abia a început să lupte.

„Iranul speră că nu putem susține acest lucru, ceea ce este o greșeală de calcul gravă”, a declarat Hegseth reporterilor în timpul unei vizite la sediul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) din Tampa, Florida.

Mai mult, Hegseth a declarat că SUA nu își extinde obiectivele militare în Iran, după ce Trump a declarat pentru Reuters că Statele Unite trebuie să fie implicate în alegerea următorului lider al Iranului.

„Nu există nicio extindere a obiectivelor noastre. Știm exact ce încercăm să realizăm”, a spus Hegseth.