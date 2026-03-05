€ 5.0937
Stiri

CSM cere din nou Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru diminuarea deficitului național de judecători
Data actualizării: 16:34 05 Mar 2026 | Data publicării: 16:32 05 Mar 2026

CSM cere din nou Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru diminuarea deficitului național de judecători
Autor: Doinița Manic

imagine cu simbolul justitiei CSM cere deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură suspendate prin act normativ. Foto: Unsplash

CSM cere, prentu a treia oară în acest an, Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru diminuarea deficitului național de judecători

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a cerut, joi, pentru a treia oară în acest an, Guvernului şi Ministerului Justiţiei, să adopte măsuri pentru deblocarea situaţiei resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar, în vederea diminuării deficitului naţional de judecători și alocarea posturilor de grefier.

VEZI ȘI: Judecătorii îi cer lui Nicușor Dan să retrimită spre reexaminare legea pensiilor magistraților

"Consiliul a solicitat din nou prim-ministrului şi Ministerului Justiţiei deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură suspendate prin act normativ, în vederea diminuării deficitului naţional de judecători, alocarea posturilor de grefier, având în vedere că sunt necesare 4.874 de posturi, iar în 6 ani s-au promis măcar 600 de posturi şi nu s-a alocat niciun post, şi înfiinţarea posturilor de asistent al judecătorilor, fiind necesar un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului pentru a asigura un raport minimal de cel puţin un asistent al judecătorului la trei judecători", se arată într-un comunicat al CSM transmis, joi, Agerpres.

Potrivit CSM, la nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 849 de posturi de judecător

Potrivit CSM, ultimul concurs de admitere directă în magistratură a putut fi demarat potrivit legislaţiei în vigoare la data de 25 iulie 2024, în ultimii doi ani fiind eliminată prin act normativ posibilitatea recrutării directe a judecătorilor.

"La nivelul instanţelor judecătoreşti, potrivit datelor centralizate la 1 martie, sunt vacante 849 de posturi de judecător, care includ şi posturile vacante din fondul de rezervă, din totalul celor 5.362 de posturi (total ce include şi cele 290 de posturi aprobate din fondul de rezervă). Astfel, gradul de ocupare este de 84,46%, deficitul depăşind 15%", menţionează CSM, care adaugă că, în ceea ce priveşte volumul de activitate, în 2024, România a raportat un număr de dosare nou-intrate în primă instanţă în materiile civilă şi comercială, care reprezintă 90% din totalul cauzelor, de 1.602.689 dosare, faţă de media europeană, care este de 418.544 de cauze.

Câte dosare au avut pe rol instanţele judecătoreşti în anul 2025

CSM mai susține că, în anul 2025, instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate, gestionate în condiţiile unui deficit de judecători, care a fluctuat în jur de 15% - 20%.

"Din aceste motive, România este, în continuare, ţara cu cel mai mare număr de dosare nou intrate în primă instanţă raportat la 100 de locuitori - 8,42, faţă de media europeană, care a fost de 2,20, iar cifrele indică o creştere constantă faţă de anii anteriori. Datele plasează România pe primul loc în rândul ţărilor respondente cât priveşte evoluţia dosarelor nou-intrate în cele două materii pentru perioada 2014 - 2024, de la 6,85 cauze la 100 de locuitori în anul 2014 la 8,42 cauze la 100 de locuitori în anul 2024", subliniază CSM. 

csm
ministerul justitiei
judecatori
dosar
