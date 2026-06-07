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DCNews Stiri Scenariu de groază dacă drona de 7 metri, care a explodat în Portul Constanța, ar fi ajuns la Oil Terminal. Incendiu ”invizibil” devastator

Scenariu de groază dacă drona de 7 metri, care a explodat în Portul Constanța, ar fi ajuns la Oil Terminal. Incendiu ”invizibil” devastator

Autor: D.C.
Data publicării: 07 Iun 2026
Dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă în Forțele Navale Sursa Foto: Facebook
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România a fost informată de Ucraina că are o dronă de 7 metri pe teritoriul său. În scurt timp, aceasta s-a detonat în Portul Constanța. Ar fi vizat direct Oil Terminal - o spune, fără niciun fel de dubiu, primarul Vergil Chițac.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, fost șef al Statului Major al Forțelor Navale, susține că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța ar fi putut avea ca țintă terminalul petrolier Oil Terminal. La momentul incidentului, aici se aflau în operare două nave, dintre care una transporta 8.500 de tone de metanol.

”Eu cred că intenția este evidentă. Nu trebuie să fim naivi”

”Asta a fost intenția – să ajungă la Oil Terminal. Gândiți-vă că acolo erau două nave în operare. Una opera metanol și avea 8.500 de tone, iar cealaltă motorină. Eu cred că intenția este evidentă. Nu trebuie să fim naivi. Intenția a fost să se ajungă la Oil Terminal și să producă dezastrul” susține primarul din Constanța. 

Cum nu a observat România o dronă de 7 metri? ”Ei trebuiau să știe”

El atrage atenția că discuția nu este neapărat când ne-a informat Ucraina, ci faptul că România nu a știut: ”Noi trebuia să știm când a intrat drona în apele teritoriale. Noi trebuia să știm când a intrat în port. Vorbim de o dronă de șapte metri care lasă siaj”. Și mai ciudat este că, după spusele acestuia, avem și capacitate de a detecta: ”Este vorba de Brigada Radioelectronică de Observare, care are în supraveghere toată Marea Neagră. Ei trebuiau să știe și să o vadă când a intrat în apele teritoriale, dar și în zona economică exclusivă. Au echipamente foarte performante (...) Odată intrată în port, era treaba administrației Portului Constanța să o observe și să vadă ce se întâmplă cu ea”, a spus Chițac.

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Ne-au informat ucrainenii la 10 -10:28, iar la 10:30 s-a autodetonat. Dar noi trebuia să știm. Revin încă o dată: noi trebuia să știm când a intrat în apele teritoriale. Noi trebuie să ne supraveghem teritoriul nostru, chiar dacă nu ne-a informat Ucraina. Aici este problema”, a întărit el.

  • ”Nici măcar să nu ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă 8.500 de tone de metanol dintr-o navă aflată la operare ar fi explodat” a mai spus Vergil Chițac, în intervenția TV. 

Incendiu invizibil

Dacă ar fi ajuns la Oil Terminal și s-ar fi autodetonat acolo, drona ar fi provocat un dezastru major și un risc de explozie în lanț, metanolul fiind extrem de inflamabil. Și nu doar atât. Am fi vorbit despre un ”incendiu invizibil” extrem de greu de stins, pentru că arde cu o flacără albastră, aproape de nevăzut mai ales în timpul zilei.

Un exemplu este dat în documentarul de mai jos, în care este explicat cum a explodat un tir cu metanol, care ardea cu o flacără invizibilă: 

Ulterior, am fi vorbit despre o catastrofă ecologică, fiind complet miscibil în apă și extrem de toxic. Ar fi distrus pe loc viața marină în zonă. Nu mai vorbim despre gazele toxice pentru oameni, care pot duce până la orbire sau deces. 

Dacă incidentul s-ar fi produs la Oil Terminal din Constanța, pagubele economice ar fi fost însemnate și ar fi perturbat semnificativ piețele energetice. 

În contextul exploziei dronei din Portul Constanța, Reuters scria: 

”Marea Neagră este crucială pentru transporturile de cereale, petrol și produse petroliere și este utilizată de Bulgaria, România, Georgia și Turcia, precum și de Ucraina și Rusia.

Portul Constanța este cel mai mare din România, cu 156 de dane și 32 km de cheiuri. Ucraina îl folosește ca rută alternativă de export de cereale, precum și pentru importurile de combustibil”. 

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