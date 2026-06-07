Experții susțin că Rusia bruiază sistemul GPS din UE. Cazul dronei din Portul Constanța, exemplu

O nouă cercetare internațională ridică semne de întrebare cu privire la o serie de perturbări scurte, dar repetate, ale semnalelor GPS înregistrate în Europa începând din 2019. Potrivit studiului, aceste interferențe ar fi fost cauzate de o rețea de sateliți ruși și ar fi afectat, în mai multe rânduri, inclusiv regiuni din Groenlanda și Canada.

Fenomenul bruiajului GPS a devenit tot mai frecvent în ultimii ani, fiind deja asociat cu diverse incidente operaționale, inclusiv cu explozia dronei ucrainene în Portul Constanța, produsă vineri, conform informațiilor citate de Sky News.

În mod obișnuit, tehnicile de bruiaj și falsificare a semnalelor GPS sunt utilizate de armatele diferitelor state pentru a contracara amenințările reprezentate de drone. Totuși, aceste acțiuni sunt în general limitate la zone geografice restrânse, fără efecte extinse la scară continentală.

Perturbări venite din spațiu

Noutatea evidențiată de cercetători este posibilitatea ca aceste perturbări să provină din spațiu, ceea ce ar reprezenta una dintre primele situații documentate de acest tip, cu potențial impact mult mai larg decât interferențele terestre sau aeriene obișnuite.

Moscova a respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora ar fi implicată în bruiajul semnalelor GPS.

Studiul a fost realizat de Todd E. Humphreys, specialist în sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS) și coordonator al Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas, Austin, împreună cu alți cercetători.

Cum ar funcționa presupusa interferență

Conform lucrării publicate vineri, au fost detectate întreruperi simultane ale semnalelor GPS la mai multe stații de monitorizare din Europa, dar și din regiuni îndepărtate precum Groenlanda și Canada.

Aceste întreruperi sunt, în general, foarte scurte, durând între trei și cinci secunde. Analiza datelor sugerează existența unei singure surse pentru fiecare eveniment în parte.

„Receptoarele terestre afectate se întind pe o zonă geografică atât de mare încât nicio sursă terestră sau aeriană nu le-ar putea ajunge pe toate; de unde și ipoteza originii spațiale.”

Din 2019 până în prezent, cercetătorii au identificat 75 de zile distincte în care au fost înregistrate astfel de episoade de „interferență GNSS tranzitorie pe arie largă”.

Posibil tipar al activității

Un alt element remarcat în studiu este distribuția temporală a acestor episoade. Majoritatea ar fi avut loc în timpul zilelor lucrătoare și în intervale orare corespunzătoare programului obișnuit de muncă, ceea ce, potrivit autorilor, „sugerează implicarea umană”, întrucât un fenomen aleatoriu ar avea o distribuție mai uniformă.

Analiza orbitală a sateliților prezenți în zonele afectate în momentele incidentelor a condus la o concluzie semnificativă: sursa ar putea fi identificată cu un grad ridicat de certitudine ca fiind „o mică constelație de sateliți ruși pe orbite Molniya („fulger”)”.

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul nu afirmă explicit o acțiune intenționată, precizând: „Dacă este deliberată, aceasta prevestește o escaladare calitativă a interferențelor GNSS”.

Reacții și informații din surse oficiale

New York Times a relatat că oficiali de rang înalt din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA au fost informați cu privire la aceste interferențe, potrivit unei surse anonime familiarizate cu subiectul.

„Persoana a confirmat că interferența are loc și că rețeaua de sateliți rusă este responsabilă, dar nu a specificat numărul de incidente sau intenția”, a transmis publicația americană.

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