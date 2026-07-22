Ce se întâmplă cu laptele și brânzeturile după vaccinarea oilor. Explicația lui Achim Irimescu, omul care a negociat cu Comisia ridicarea interdicției imediat după vaccinare / video

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Decizia Comisiei Europene de a suspenda exporturile de animale vii către țările terțe pune presiune pe crescătorii de animale, care avertizează că menținerea restricțiilor ar putea genera pierderi importante și ar afecta întreg lanțul de producție.

În acest context, DC News a organizat dezbaterea „Miorița, blocată la export. Cine e vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?” pentru a analiza impactul deciziei, cauzele blocajului și soluțiile necesare pentru reluarea exporturilor.

Întrebat despre temerile fermierilor privind o posibilă interdicție de mulgere după vaccinare, Achim Irimescu, fost ministru al Agriculturii, a explicat că nu există o astfel de restricție. Potrivit acestuia, după obținerea derogărilor pentru carnea de miel, acestea ar putea fi acordate și pentru brânzeturile produse în România.

„Ar mai fi un subiect care îi îngrijorează foarte tare pe crescătorii de animale, din ce mi-au mai transmis oamenii, și anume acela dacă este sau nu adevărat că la pachet cu vaccinarea ar veni și o interdicție de mulgere pe doi sau trei ani. Deci nu de export către UE, ci de mulgere. Există o astfel de interdicție? Eu am căutat în regulament și n-am găsit pe nicăieri, poate ne lămuriți dumneavoastră”, a spus Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR.

„Nu, nu există o astfel de restricție. Sigur, în cazul în care se vaccinează, de exemplu la telemeaua de Sibiu care se face din lapte nepasteurizat, ar fi o întrebare, pentru că practic laptele ar trebui pasteurizat, dar nu există interdicție să mulgem oile și să folosim laptele și brânzeturile.

E adevărat că pe piața europeană, în momentul în care vaccinăm, ai interdicție teoretică. V-am spus că se poate obține derogare pentru brânzeturi și pentru carcase de la animale vaccinate. Dar odată cu obținerea derogării pentru carnea de miel pe piața europeană - spuneam către Italia, Croația, Grecia - cu certitudine se poate accepta și pentru brânzeturile produse în România”, a spus Achim Irimescu, fost ministru al Agriculturii.

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Crescătorii preferă să exporte în țările arabe

Întrebat dacă vaccinarea ar putea reduce prețul de vânzare al animalelor, Achim Irimescu a explicat că principalele piețe de export ale României sunt țările arabe, unde prețurile sunt mai bune decât pe piața internă. Potrivit acestuia, țările arabe vaccinează deja efectivele și unele dintre ele, de exemplu Iordania, preferă animale vaccinate.

„Destinația principală a exportului o reprezintă țările arabe. Există riscul ca prin vaccinare să scadă prețul la vânzare?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Trebuie precizat un lucru foarte important. Sigur că noi ne bucurăm să meargă bine și sectorul carcaselor, dar trebuie precizat un lucru: crescătorii preferă să exporte în țările arabe pentru că acolo prețul este foarte bun. A fost 23 de lei pe kilogram în viu, pe când abatoarele au cheltuielile lor și nu pot să ofere mai mult de 15 lei pe kilogram.

Deci în acest context, noi ne gândim în primul rând la fermieri, la crescători, să nu aibă pierderi. Pentru abatoare am discutat și cu oficialități și o soluție ar fi o subvenție de la stat, pentru că trebuie să menținem și o capacitate de abatorizare, fără discuții.

Piața europeană reprezintă cam 20% din vânzări, iar țările arabe 80%. Țările arabe toate vaccinează, țările noastre de destinație. Am discutat cu un exportator care spunea că Iordania nu vrea să ia din România decât oi vaccinate, pentru că asta e o garanție că nu mor oile pe drum și nu înregistrează pierderi”, a spus Achim Irimescu.

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Animalele pot fi exportate doar dacă sunt vaccinate

Conf. univ. dr. Mihai Daneș a explicat că problema nu este legată de muls, ci de posibilitatea exportării animalelor care au trecut prin boală și au anticorpi. Potrivit acestuia, animalele nevaccinate nu pot fi exportate.

„Doamna europarlamentar a spus că există frica să nu mulgi. Nu există nicio frică. Problema este că trei ani de zile nu mai ai ce să faci cu animalele, dar dacă animalele au trecut prin boală, ce faci cu animalele care au anticorpi?

Nu pot fi exportate. Deci fără vaccinare nu pot fi exportate nicăieri. Ele pot fi exportate dacă sunt vaccinate”, a spus conf. univ. dr. Mihai Daneș la dezbaterea „Miorița, blocată la export. Cine e vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?”, organizată de DC News.

Achim Irimescu a negociat cu Comisia ridicarea interdicției imediat după vaccinare

Achim Irimescu a declarat că anul trecut a participat la discuțiile cu Comisia Europeană și că a fost evitată impunerea unei interdicții la exportul de ovine vii, cu condiția ca România să realizeze un screening extins.

„Voiam să vă spun că istoria începe de anul trecut când, în condițiile în care s-au detectat focare de pestă a micilor rumegătoare în România, Comisia propusese să ni se interzică să exportăm - cum s-a interzis Greciei și Bulgariei să exporte.

Dar în contextul în care n-a fost un impact foarte mare, am reușit atunci să convingem Comisia să nu ne introducă această restricție la export, pentru că România a devenit cel mai mare exportator de animale vii, de ovine vii.

La momentul respectiv, Comisia ne-a solicitat un lucru esențial pentru a nu aplica această restricție, adică autoritățile veterinare să facă un screening. 35.000 de teste au fost propuse pentru a vedea situația. Comisia a spus: „Avem informații că boala circulă subclinic, adică nu este evidentă până nu testezi”.

În acest context, din păcate, nu s-au găsit fonduri, s-a amânat practic cu un an testarea și de abia în 15 mai s-a reușit începerea testării. După testare, doar câteva județe n-au fost identificate cu cazuri pozitive. Sigur, nu s-au testat fiecare fermă și fiecare oaie, ci un anumit număr. Concluzia a fost că o mulțime de ovine din România sunt pozitive pentru că au trecut prin boală și au dezvoltat anticorpi.

În aceste condiții, sigur că având noi focare, Comisia a decis să interzică până la 31 decembrie 2026 exportul de ovine vii din România către țările terțe.

Am discutat cu Comisia ce se poate face. Comisia a spus că nu crede că o astfel de procedură va permite controlul circulației virusului.

Comisia reclamă următorul lucru privind România: este o lipsă totală de trasabilitate a circulației ovinelor. Și în acest context s-au adus reclamații la Comisie că trebuie luate măsuri privind România. S-a decis interzicerea exportului.

Sigur, întrebarea firească este: ce-i de făcut? Așa cum spuneam, s-a propus din țară vaccinarea doar în două județe. Comisia nu este de acord. Au trimis experți agreați de Comisie care au venit în România și au recomandat clar vaccinarea totală în țară, pentru că a mai fost o propunere să se vaccineze în centrele de colectare, numai că în aceste condiții se pierde matca, pentru că tu exporți miei, îi vaccinezi, dar matca poate să dispară și ar fi pierderi foarte mari.

În urma discuției cu domnul ministru Barbu, am discutat și aseară și dânsul chiar va merge mâine la comisarul Várhelyi să mai discute cu el, am discutat din nou aseară cu Comisia, care mi-a confirmat că este singura soluție pe care o recomandă Comisia, aceea de a vaccina total.

Comisia mi-a spus foarte clar că au mai fost precedente în care, deși regulamentul spune că nu ai voie, s-au adoptat derogări. De exemplu, pentru dermatoza nodulară s-a adoptat pentru trei state din Vestul Europei decizia de derogare ca să le permită exportul de animale vii. Deci avem deja un precedent. Un alt precedent este în Franța, în care din cauza gripei aviare urmau să moară milioane de rațe și atunci Franța a solicitat derogare pentru a permite exportul de rațe vii, chiar dacă sunt vaccinate, și s-a obținut această derogare. Chiar am discutat cu domnul ministru să meargă cu cele două regulamente să le arate comisarului, pentru că, sigur, comisarul e politic, nu știe detalii tehnice.

Ce mi-a spus Comisia: că într-o astfel de variantă nu doar că putem exporta ovine vii în țările terțe, dar mai mult, în situația în care state membre sunt de acord să primească carcase de la miei vaccinați, se poate să nu pierdem piața europeană.

Trebuie precizat un lucru, că acum câteva luni am discutat cu Italia, care a precizat clar că e dispusă să cumpere din România carcase de miei vaccinați. La fel, știți că sunt trei state de destinație în Uniunea Europeană pentru mieii noștri: este vorba de Italia, cea mai mare, apoi Croația și Grecia.

Deci teama fermierilor că se pierde piața europeană n-ar fi întemeiată dacă se obține derogarea, avem promisiuni și există un precedent în acest sens. Deci salvăm și exporturile, și comerțul intracomunitar către Uniunea Europeană și exporturile în țări terțe”, a spus Achim Irimescu.

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