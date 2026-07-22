Conducerea executivă a TAROM, revocată din funcție/ Reacția companiei. Ce spune fostul director TAROM, Bogdan Costaș - UPDATE

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Conducerea executivă a TAROM a fost revocată din funcție de Consiliul de Administrație, printre motivele care au stat la baza deciziei numărându-se și un conflict mai vechi cu fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, potrivit surselor. DC News a contactat compania pentru o reacție în acest sens.

UPDATE 2: Bogdan Costaș, fostul director general interimar al TAROM, a reacționat după decizia transmisă astăzi de companie.

Costaș a transmis că el este cel care a refuzat preluarea noului mandat de director general în cadrul companiei din mai multe motive, printre care lipsa de sprijin din partea Ministerului Transporturilor cu privire la ajustarea Planului de Restructurare, neputând „fi părtaș la o direcție managerială și instituțională care compromite viitorul companiei naționale”.

„În calitate de Director General al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., având în vedere informațiile din spațiu public, doresc să aduc la cunoștința opiniei publice, a partenerilor și a întregii comunități din aviație decizia mea de a refuza oficial preluarea noului mandat de Director General, hotărâre transmisă Consiliului de Administrație în data de 17 iulie 2026.

Motivația refuzului meu are la bază următoarele elemente fundamentale de natură strategică și instituțională:

1. Viziunea noului mandat oferit nu asigura cadrul de sustenabilitate necesar ci expunea direct operatorul național la un risc major de faliment pe care nu îl pot împărtăși. 2. În ultimele luni, am fost singurul executiv TAROM care a identificat devierea Planului de Restructurare și a inițiat un dialog instituțional direct cu Comisia Europeană pentru ajustarea acestuia înainte de termenul limită din decembrie 2026. 3. În pofida propunerii conducerii executive de ajustare a Planului de Restructurare, avizată oficial de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 15 din 26 mai 2026 și transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, nu am primit nicio reacție, suport sau deschidere din partea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. 4. Fără declanșarea formală a procedurii de notificare a Comisiei Europene privitoare la factorii care au dus la devierea indicatorilor din Planul de Restructurare înainte de scadența din decembrie 2026, TAROM riscă o decizie critică din partea Comisiei Europene de declasificare și recuperare a ajutorului de stat, fapt ce ar fi fatal pentru companie. 5. Ca Director General, am decis să refuz acest mandat deoarece nu pot fi părtaș la o direcție managerială și instituțională care compromite viitorul companiei naționale”, se arată în declarațiile lui Bogdan Costaș.

El a adăugat că, acceptarea noului contract „ar fi echivalat cu asumarea unui cadru managerial lipsit de instrumente, de susținere instituțională și de autonomie decizională, ducând TAROM direct spre faliment. Am refuzat acest mandat deoarece am obligația profesională și morală de a nu valida un parcurs care pune în pericol chiar existența operatorului național”.

UPDATE: DC News a contactat compania pentru a oferi un punct de vedere în acest sens. TAROM a anunțat, prin intermediul unui comunicat, numirea unui nou director general interimar, funcție care va fi ocupată de Cristian Anghel, fără a prezenta motivele revocării lui Bogdan Costaș.

„Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis miercuri, 22 iulie 2026, numirea domnului Cristian Anghel în funcția de director general interimar al companiei. Cristian Anghel, licențiat în Drept, cu specializări post universitare în Management și leadership și Managementul activităților antifraudă face parte din tânăra generație de manageri, cu expertiză academică și practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM din 2017. Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcția de Director Operațiuni Sol”, se arată în comunicatul companiei.

În schimb, reprezentanții companiei au argumentat numirea lui Cristian Anghel în funcția de director general: „Această numire s-a produs pe fundalul contextului de încredere acordat tineri generații de manageri formată în cadrul companiei”.

„Consiliul de Administrație al Tarom a luat în calcul stabilitatea și profesionalismul necesar companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizați și transmiterea sa spre aprobarea acționarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung”, a declarat Dan Idolu, președintele Consiliului de Administrație al TAROM.

Mandatul lui Cristian Anghel debutează efectiv de astăzi, 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaș. „Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom și a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acționar al Tarom”, se mai arată în comunicat.

Știre inițială

Conducerea executivă a companiei TAROM a fost revocată din funcție, decizia fiind luată, potrivit surselor Digi24, pe fondul unui conflict mai vechi cu fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, dar și din cauza unor probleme legate de aprobarea bugetului și a cererilor conducerii de majorare a salariilor.

Unul dintre principalele motive ale revocării îl reprezintă faptul că modificările necesare pentru actualizarea bugetului nu au fost înaintate la timp, ceea ce a împiedicat finalizarea procedurilor de aprobare. Totodată, conducerii i s-ar fi reproșat lipsa unor măsuri concrete pentru rezolvarea dificultăților operaționale cu care se confruntă compania.

Printre aspectele care au cântărit în luarea deciziei se numără și solicitarea conducerii executive de a beneficia de salarii majorate până la aproximativ 65.000 de lei brut. Potrivit acelorași surse, reprezentanții conducerii ar fi condiționat semnarea unor documente de aprobarea acestor creșteri salariale.

Conducerea executivă a TAROM era asigurată de Bogdan Costaș, în funcția de director general, și de Dorian Farkas, director financiar.