Galați: Laborator de Anatomie Patologică  pentru depistarea cancerului

Foto: Facebook Costel Fotea

Serviciul de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ap. Andrei' din Galați a fost dotat cu o masă de macroscopie cu lampă UV, care contribuie la depistarea precoce a cancerului.

Potrivit acestuia, echipamentul a fost achiziționat în cadrul unui proiect al Consiliului Județean Galați, finanțat prin Programul Sănătate, în valoare de peste 3,2 milioane de lei, care are ca obiectiv creșterea calității investigațiilor medicale și sprijinirea depistării precoce a cancerului, a anunțat, miercuri, președintele PSD al Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

'Echipamentul a fost achiziționat în cadrul unui proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați, prin Programul Sănătate, în valoare de peste 3,2 milioane de lei, ce are drept obiectiv creșterea calității investigațiilor medicale și sprijinirea depistării precoce a cancerului, oferind pacienților șanse mai mari la un tratament eficient și o vindecare mai rapidă. Masa de macroscopie cu lampă UV permite o pregătire a probelor de laborator într-un mediu steril, ce previne eventualele contaminări, pentru rezultate precise și eficiente, asigurând în același timp o protecție biologică și chimică maximă pentru personalul medical', a anunțat Costel Fotea pe pagina sa de Facebook.

"Analizele anatomo-patologice sunt esențiale pentru identificarea și diagnosticarea cancerului, inclusiv în stadii incipiente, permițând stabilirea celor mai eficiente tratamente sau intervenții chirurgicale.

De asemenea, aceste analize contribuie la monitorizarea evoluției unor afecțiuni după aplicarea tratamentului și la adaptarea acestuia în funcție de evoluția stării de sănătate a pacientului.

Investim în spitale, în tehnologie de ultimă generație și, mai ales, în sănătatea oamenilor!", a ținut să precizeze Coste Fotea.