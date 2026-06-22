A fost descoperită o nouă specie de rechin. Merge pe recifuri

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Cercetătorii au descoperit în Papua Noua Guinee o nouă specie de „rechin covor”, denumită Hemiscyllium dudgeonae, un rechin mic capabil să meargă pe fundul recifelor.

Cercetătorii au identificat în Papua Noua Guinee o nouă specie de "rechin covor", un grup rar de rechini mici din ordinul Orectolobiformes care îşi folosesc înotătoarele pentru a "merge" de-a lungul recifelor puţin adânci, transmite luni Live Science care citează un studiu publicat la 15 iunie în revista Journal of the Ocean Science Foundation.

O echipă de scafandri a observat rechinul nou descoperit, pe care l-au numit Hemiscyllium dudgeonae, în apele întunecate din jurul recifelor din sud-estul Papuei Noua Guinee. Alunecând peste stânci era un rechin mic, cu pete maronii, pe care nu l-au recunoscut.

"L-am prins repede şi l-am dus înapoi la barcă"

"Eram atât de entuziasmată (...) Nu m-am uitat foarte atent la el dar l-am prins repede şi l-am dus înapoi la barcă", a declarat Christine Dudgeon, cercetător senior la Universitatea Sunshine Coast din Australia, pentru Live Science, într-un e-mail.

Christine Dudgeon i-a înmânat rechinul lui Jess Blakeway, student doctorand şi prim-autor al noului studiu care descrie rechinul. Blakeway "a observat că rechinul arăta diferit de cel pe care îl căutam", a mai precizat ea.

Noul rechin este numit "rechinul mergător al lui Dudgeon", după Dudgeon, ca recunoaştere a celor 20 de ani dedicaţi de cercetătoare studierii genului Hemiscyllium.

Noua descoperire aduce numărul speciilor de rechini mergători cunoscute la 10, fiecare cu propriul model unic al corpului.

"Această descoperire este interesantă, deoarece mulţi peşti noi, şi în special, noi specii de rechini şi pisici de mare, tind să fie în adâncuri, aşa că găsirea a ceva în apă foarte puţin adâncă (mai puţin de 1 metru) este neobişnuită şi evidenţiază faptul că există potenţial elemente de biodiversitate despre care nu ştim cu adevărat nimic", a spus Dudgeon.

Echipa căuta o altă specie de rechin mergător, numit rechinul mergător al lui Michael (Hemiscyllium michaeli), când au întâlnit rechinul neobişnuit.

Este vorba de o nouă specie

"Rechinul mergător al lui Michael are amprente de leopard, iar rechinul mergător al lui Dudgeon are mici liniuţe albe şi puncte maronii pe tot corpul", a spus Dudgeon. "Dar, având un singur exemplar, nu eram siguri dacă aceasta era o anomalie sau o diferenţă reală", a precizat ea.

Cercetătorii au continuat să studieze recifele din apropiere şi, în două zile, au localizat încă 11 rechini mergători ai lui Dudgeon în trei locaţii. Aceştia includeau masculi şi femele, atât puiet, cât şi adulţi, toţi prezentând modelul distinctiv al corpului. Această consecvenţă a convins echipa că probabil este vorba de o specie nedescrisă de ştiinţă.

Dudgeon şi Blakeway au folosit date genetice pentru a testa această ipoteză în laboratorul lor din Australia. Comparând ADN-ul rechinilor nou descoperiţi cu probe genetice de la celelalte nouă specii de rechini mergători şi au confirmat că este vorba de o nouă specie.

Rechinii mergători sunt remarcabili pentru biologia lor neobişnuită. Spre deosebire de speciile de rechini mai mari, din oceanul deschis, rechinii mergători îşi petrec viaţa în apropierea recifelor de corali. Capacitatea lor de a "merge" pe fundul mării folosindu-şi înotătoarele pectorale şi pelvine este deosebit de utilă în timpul refluxului, când părţi ale recifului devin izolate de apele mai adânci. "Mersul" ajută animalele să rămână active atunci când nivelurile de oxigen scad, astfel încât să poată continua să vâneze prada pe zonele recifale.

Reușita arată, de asemenea, cum noi specii de rechini sunt încă nedescoperite

Oamenii de ştiinţă cred că această abilitate a evoluat ca răspuns la mediul dificil al zonelor recifale tropicale, unde nivelurile de oxigen se pot schimba dramatic pe măsură ce mareele cresc şi scad.

Studiile indică faptul că unii rechini mergători pot supravieţui în medii cu conţinut scăzut de oxigen timp de ore întregi, deşi sunt necesare mai multe cercetări pentru a înţelege cum sunt capabili rechinii să facă acest lucru, a spus Dudgeon.

Până în prezent, rechinul mergător al lui Dudgeon a fost documentat în doar trei locaţii din Papua Noua Guinee. Dacă cercetările viitoare confirmă că specia are o arie de răspândire foarte restrânsă, H. dudgeonae ar putea fi vulnerabil la degradarea habitatului, schimbările climatice sau pescuitul excesiv.

Multe specii de rechini mergători par să rămână aproape de recifele în care s-au născut, ceea ce le limitează capacitatea de a recoloniza habitatele deteriorate. Speciile cu arii geografice mici sunt adesea mai susceptibile la declinul populaţiei, deoarece perturbările locale pot afecta o parte mai mare din populaţia locală totală.

Descoperirea arată, de asemenea, cum noi specii de rechini sunt încă descoperite în regiuni care au primit relativ puţină atenţie ştiinţifică. Dudgeon şi echipa sa intenţionează să continue studiile în Papua Noua Guinee pentru a observa noua specie în mediul său de origine, conform Agerpres.

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