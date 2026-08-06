„Scandalul vergeturilor” provocat de Buhnici încă bântuie femeile din România. O profesoară a avut curajul să meargă pentru prima dată la mare abia la 42 de ani

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Vă mai aduceți aminte de „scandalul vergeturilor” provocat de George Buhnici? Se pare că și în prezent femeile care nu au corpul "perfect" evită să se afișeze în costum de baie la mare.

Acum patru ani, declarațiile lui George Buhnici despre femeile cu vergeturi au strânit un val de indignare în România și au readus în prim-plan presiunea uriașă pusă asupra aspectului fizic al femeilor. Scandalul de atunci a deschis o discuție amplă în spațiul public despre acceptarea corpului și standardele nerealiste de frumusețe. S-a schimbat ceva în patru ani? Se pare că nu. Realitatea arată că, în continuare, multe femei se simt judecate pentru felul în care arată.

O mărturie în acest sens vine din partea unei profesoare, Alina Ursu. Aceasta spune, într-un mesaj postat pe pagina ei de Facebook, că o simplă filmare în care apărea în costum de baie a fost suficientă pentru ca unii să o întrebe dacă este însărcinată. Pornind de la această experiență, femeia a vorbit și despre rușinea pe care a purtat-o ani la rând din cauza propriului corp, mai exact din cauza unei probleme pe care ar avea-o la picior, mărturisind că din acest motiv a avut curajul să meagră pentru prima dată la mare abia la 42 de ani.

Ea atrage atenția că un fenomen trist acaparează România: "fete din ce în ce mai tinere care își declară război propriului corp". Iluzia corpului perfect este, din păcate, întreținută și de rețelele sociale, unde tinerele își postează fotografii excesiv modificate doar pentru a corespunde așa-ziselor standarde de frumusețe.

Mărturia profesoarei

"Ești însărcinată? A fost una dintre întrebările primite la o postare în care apăream în costum de baie.

Nu, nici pe departe căci am fost la vremea potrivită ca acum să mă bucur de viață cu tot ce îmi oferă. După ce am citit am stat pe gânduri câteva minute și m-am întrebat cât de departe am ajuns dacă un abdomen care nu este perfect plat a devenit motiv de presupuneri.

"Trăim într-o lume în care normalul a început să pară ciudat"

Am discutat mult despre asta cu o prietenă și am ajuns la concluzia că trăim într-o lume în care normalul a început să pară ciudat. Suntem atât de bombardați cu imagini retușate, filtre, talii imposibile și corpuri remodelate digital, încât am uitat cum arată un om adevărat, un corp adevărat, o femeie adevărată, care trăiește printre oameni și care se poate bucura indiferent de vremi și vremuri. Poate că problema nu este filmarea despre care vorbeam ci că ne-am obișnuit să privim doar avataruri.

Puțini știu că eu am avut curajul să merg pentru prima dată la mare abia la 42 de ani și asta nu pentru că nu mi-aș fi dorit, ci pentru că ani întregi m-am ascuns și mi-a fost rușine de piciorul meu drept care este diferit cu adevărat fără photoshopări. Mi-a fost teamă de priviri, de șoapte, de întrebări și de acei oameni care cred că au dreptul să judece un corp în câteva secunde.

Cum a reușit femeia să-și învingă frica de a se expune în costum de baie

Din clipa în care soțul meu mi-a spus că ne-a rezervat vacanța și până în momentul în care am pășit pe plajă, am dus o luptă pe care nu a văzut-o nimeni. M-am întrebat dacă voi avea curajul să ies din hotel, dacă voi suporta privirile sau dacă voi reuși să mă bucur de mare fără să mă gândesc la ceea ce văd ceilalți. Apoi am înțeles că eram pe punctul de a-mi fura singură o bucurie doar pentru că lăsam niște necunoscuți să-mi decidă libertatea.

Am ajuns și am intrat în apă… nu s-a oprit marea din valuri, nu s-a schimbat cerul chiar nimic din toate scenariile pe care frica le construise în mintea mea. În schimb, s-a întâmplat ceva mult mai important… Am început să mă împac cu mine și să accept că pot trăi mai departe și dacă port costum de baie, fustă midi sau stau la plajă și nu-mi pasă.

Fenomenul trist care acaparează România: "fete din ce în ce mai tinere care își declară război propriului corp"

În zilele acestea în care toată suflarea își dorește să fie în trending și cool, văd un alt fenomen care mă întristează: fete din ce în ce mai tinere care își declară război propriului corp. Își ascund orice urmă de feminitate care nu se încadrează într-un șablon. Își subțiază fotografiile până când nici ele nu se mai recunosc. Își măresc buzele până când expresiile dispar. Își schimbă pomeții, bărbia, nasul. Își remodelează trupul. Își încordează abdomenul la fiecare fotografie de teamă să nu pară că au respirat prea adânc sau, și mai grav, să nu fie întrebate dacă sunt însărcinate.

Am ajuns să ne fie frică de ceva atât de firesc precum un abdomen relaxat de parcă valoarea unei femei s-ar măsura în câți centimetri are talia și feminitatea ar trebui să fie mușchii permanent încordați.

Nu condamn pe nimeni căci ințeleg nesiguranța, am trăit-o, dar mă doare că industria perfecțiunii a ajuns să câștige atât de mult teren încât multe femei nu-și mai privesc chipul cu drag. Îl privesc ca pe un proiect care trebuie corectat. Trupul nu mai este casa în care trăiesc, ci un dușman care trebuie remodelat, iar rețelele sociale întrețin această iluzie în fiecare zi. Se vinde piele fără pori, corpuri fără cute, vieți fără conflicte relații fără certuri, vacanțe fără oboseală, mame care nu greșesc niciodată și oameni care zâmbesc permanent.

"Viața adevărată are riduri de la râs, cicatrici, kilograme care vin și pleacă"

Numai că viața adevărată nu locuiește în filtre, viața adevărată are riduri de la râs, cicatrici, kilograme care vin și pleacă. Viața adevărată are abdomene care se relaxează după o masă bună, picioare care nu sunt perfecte, boli, lacrimi, oboseală și tocmai de aceea, este atât de frumoasă.

Nu vreau să fiu un avatar. Nu vreau să-mi fie rușine că trupul meu spune povestea celor 54 de ani pe care i-am trăit, a diabetului, a unui handicap cu care am învățat să merg și a tuturor luptelor pe care le-am dus. Vreau să rămân un om! (...) Curajul nu înseamnă să ai un corp perfect. Curajul înseamnă să nu mai lași rușinea să decidă cum îți trăiești viața, iar dacă postarea aceasta ajunge la cineva care amână o vacanță, o fotografie, o rochie, un costum de baie sau pur și simplu bucuria de a trăi din cauza felului în care arată, atunci vreau să-i spun un singur lucru:

Nu aștepta să devii “perfectă”! Perfecțiunea este un produs de marketing. Viața, în schimb, se întâmplă acum", a scris, pe pagina ei de Facebook, Alina Ursu, profesor pentru învățământ primar și preșcolar.

Ce spunea George Buhnici despre femeile cu vergeturi, în 2022

În anul 2022, vlogerul George Buhnici a stârnit o adevărată controversă în mediul online după ce a criticat femeile care merg la mare pentru că ar avea... celulită și vergeturi.

Susținător al sportului, George Buhnici spunea că: „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, declara Buhnici atunci la un post TV.

În același interviu el spunea că soția sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici.

După aceste declarații, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) l-a amendat cu 20.000 de lei pe George Buhnici pentru declarațiile sale controversate la adresa femeilor. Ulterior, el a atacat în justiție hotărârea CNCD, însă a pierdut procesul la Curtea de Apel. Cu toate acestea, instanța a decis atunci să-i reducă amenda la 3.000 de lei.