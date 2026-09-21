Dronă aeriană, depistată la 12 kilometri nord de Chilia. Două aeronave F-16, ridicate de la sol

Avion F-16. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, luni, 21 septembrie, o nouă ţintă aeriană în apropierea graniţei cu România. Aceasta evolua la 12 kilometri nord de Chilia, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

O nouă dronă aeriană a fost depistată, luni, 21 septembrie, în apropierea graniţei cu România, la 12 kilometri nord de Chilia.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, anunță MApN. Totodată, populația din nordul județului Tulcea a fost alertată prin RO-ALERT.

Precizările MApN

"Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni, 21 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 12 kilometri Nord de Chilia, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea, iar la ora 05.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană pentru Nordul judeţului Tulcea a încetat la 06.14. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național", a transmis Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Resturi de dronă, găsite în Marea Neagră, în zona Grindului Chituc

Noul incident vine la doar o zi după ce duminică, 20 septembrie, specialişti ai Forţelor Navale Române din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au neutralizat, în Marea Neagră, resturi de dronă găsite de poliţiştii de frontieră în ziua precedentă.

Conform MApN, poliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă au cerut, sâmbătă, lucrătorilor MApN verificarea unui obiect plutitor identificat la circa 50 mile marine Est de grindul Chituc, judeţul Constanţa.

În ultimele luni, numărul incidentelor cu drone a crescut. Locuitorii din Dobrogea, în special cei din județul Tulcea, dar și cetățeni din Brăila și Galați, primesc periodic avertizări Ro-Alert care anunță posibila cădere a unor obiecte. În data de 8 septembrie, pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Ucraina, o astfel de alertă a fost emisă și în județul Iași. În acest context, la începutul lunii septembrie, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că România are nevoie de un nou concept național de apărare împotriva dronelor.

Recent, comandantul Flotilei 56, contraamiralul de flotilă Ciprian Mandachi, a anunțat că porturile militare din Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila vor beneficia de protecție împotriva dronelor prin intermediul unui sistem dezvoltat în colaborare cu Marina Statelor Unite. Sistemul poartă numele "Black Talon" și este destinat identificării și combaterii amenințărilor care se apropie de porturi atât prin aer, cât și pe cale maritimă.