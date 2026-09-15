Viorel Oarză, interlop cunoscut din Iași, a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Viorel Marian Oarză, interlop din Iași. Sursa foto: Facebook

Viorel Marian Oarză, un nume cunoscut în lumea interlopă ieșeană, a fost găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită din comuna Holboca.

Interlopul Viorel Marian Oarză, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit grav rănit, marți, 15 septembrie, într-o zonă împădurită din comuna Holboca, județul Iași. Bărbatul prezenta o plagă provocată prin împușcare la nivelul capului și a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

Potrivit informațiilor medicale transmise după intervenția echipajelor de salvare, starea acestuia este extrem de gravă. Victima a fost găsită inconștientă și a necesitat îngrijiri medicale de urgență la fața locului, înainte de a fi transportată la unitatea medicală, potrivit BZI.

Ce se știe până acum

Oarză se află în stare critică, iar medicii urmează să stabilească, în urma investigațiilor, dacă este posibilă o intervenție chirurgicală.

În apropierea bărbatului, polițiștii au descoperit un obiect care prezintă caracteristicile unei arme de foc. Acesta a fost ridicat și urmează să fie supus unor verificări.

Primele informații indică faptul că rana este localizată în zona temporo-parietală, iar ulterior au apărut date potrivit cărora proiectilul ar fi pătruns prin partea dreaptă a capului și ar fi rămas în interior.

Poliția investighează împrejurările incidentului

Autoritățile nu au stabilit, deocamdată, dacă Oarză și-a provocat singur rana sau dacă a fost victima unui atac.

Anchetatorii iau în calcul atât varianta unei împușcări intenționate, cât și posibilitatea unui accident. Polițiștii urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu ajutorul probelor.

Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Cine este Viorel Oarză

Numele lui Viorel Oarză este cunoscut în special în urma activității sale în Italia, unde a fost asociat de autorități și de presa italiană cu gruparea „Brigada”, formată în principal din cetățeni români și activă în zona orașului Torino.

Oarză a fost prezentat în trecut drept una dintre persoanele importante ale grupării. În cadrul unei anchete desfășurate de autoritățile italiene, mai mulți membri ai organizației au fost cercetați și ulterior condamnați pentru infracțiuni grave.

După revenirea în România, acesta a continuat să fie menționat în presa locală în legătură cu diferite dosare și incidente. În cel mai recent incident, din iunie, Oarză ar fi fost reținut în urma unui conflict izbucnit în trafic cu un om de afaceri din Iași, incident despre care anchetatorii au susținut că ar fi avut legătură cu o datorie.

Ancheta privind noul caz în care este implicat Viorel Oarză este în desfășurare. Rămâne de văzut dacă a fost vorba despre o tentativă de suicid, un accident sau o faptă comisă de o altă persoană.

Astfel de incidente s-au înregistrat în mai multe zone din țară, în ultimele luni. La finalul lunii august, un pompier în vârstă de 44 de an a fost găsit împușcat într-o unitate IGSU din Mizil, în timp ce un alt incident s-a întâmplat în luna septembrie: generalul-maior Dorin Ioniță a fost găsit împușcat în cap, în urmă cu patru zile, în Prahova.