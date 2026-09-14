Cât timp va dura restaurarea Coifului de la Coțofenești. Prima etapă a fost încheiată. Expert: „M-a șocat forma”

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice / Sursa foto: Agerpres

Restaurarea Coifului de la Coțofenești ar putea dura aproximativ un an, după ce prima etapă a lucrărilor a fost finalizată. Restauratorul Alexandru Dozsa a explicat ce a descoperit în urma examinării piesei și care sunt cele mai afectate zone ale coifului.

Alexandru Dozsa, restauratorul român care a preluat Coiful de la Coțofenești după ce acesta a fost recuperat din Olanda, a povestit cum a arătat prima întâlnire cu piesa. Forma în care se afla coiful l-a surprins încă de la început.

„M-a șocat forma. Deci, ăsta este primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vizavi de obiect”, a declarat acesta.

După o analiză mai atentă a piesei, el a ajuns însă la concluzia că există șanse bune ca aceasta să poată fi readusă, în mare parte, la forma pe care o avea înainte de furt.

„Având ocazia să mă uit la el și să observ detaliile, am putut să îmi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă”, a declarat pentru Digi24 Alexandru Dozsa.

Prima etapă a lucrărilor a fost finalizată

Coiful este în prezent în laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie a României, unde a fost finalizată prima etapă a lucrărilor.

Una dintre zonele care au suferit cele mai importante deteriorări este cea în care era fixat obrăzarul. Modul în care s-a deformat această parte a piesei le poate oferi restauratorilor indicii despre felul în care a fost deteriorat coiful în timpul furtului.

„Zona de reatașare a obrăzarului nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul, prin urmare, trebuie intervenit. Punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect, și pe obrăzar. Numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că, în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior”, a explicat restauratorul.

Restaurarea ar putea dura aproximativ un an

Totuși, lucrările nu se limitează la îndreptarea și readucerea coifului la forma inițială. După intervențiile asupra piesei, zonele în care sunt necesare lipituri trebuie astfel tratate încât diferențele de aspect dintre materialul original și cel utilizat pentru restaurare să nu fie vizibile, a mai punctat restauratorul.

„Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura și trebuie să o integrez cromatic, deci voi folosi niște culori acrilice, pe bază de apă”, a explicat Alexandru Dozsa.

Potrivit acestuia, intervenția asupra coifului ar putea fi finalizată în aproximativ un an. În acest moment, nu există însă un termen precis pentru revenirea piesei în expoziție.

În urma recuperării coifului, România va trebui să restituie companiei de asigurări suma achitată drept despăgubire. Plata va fi făcută după stabilirea costurilor totale generate de restaurarea și conservarea piesei.

Amintim că, în ianuarie 2025, Coiful de la Coțofenești și cele trei brățări dacice au fost furate de la Muzeul Drents din Assen, unde se aflau în cadrul unei expoziții. În septembrie 2025, statul român a primit despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru artefacte, iar în aprilie 2026, coiful și două dintre cele trei brățări au fost recuperate.

Cei trei cetățeni olandezi acuzați de furt au fost condamnați la aproape patru ani de închisoare fiecare, după ce și-au recunoscut faptele și au predat autorităților piesele de patrimoniu.