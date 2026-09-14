Filtre și controale corporale în Piața Victoriei: Jandarmeria scoate trupele pe traseu la protestul neautorizat de marți

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Piața Victoriei intră sub un dispozitiv de securitate marți, când forțele de ordine vor opri manifestanții pe străzile din jur pentru verificarea genților și control corporal. Jandarmeria Capitalei avertizează că adunarea publică anunțată în fața Guvernului este neautorizată, iar accesul cu obiecte contondente este strict interzis. Dacă numărul oamenilor adunați pe platou va crește, polițiștii vor bloca circulația mașinilor pe marile bulevarde.

Dincolo de filtrele de la metrou și de pe marile bulevarde, autoritățile trimit în mulțime echipe de negociatori în pentru a ține spiritele sub control înainte ca tensiunile din stradă să escaladeze. Măsurile de securitate vizează în primul rând blocarea obiectelor periculoase înainte ca posesorii lor să ajungă în fața Palatului Victoria.

„Din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase. Pentru prevenirea unor situaţii de risc, pe traseele care converg către locul de desfăşurare a adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor efectua controlul corporal şi al bagajelor. Această măsură are un caracter preventiv şi este adoptată pentru protecţia şi siguranţa tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni”, transmite Jandarmeria, conform Agerpres.

Forțele de ordine au pus ochii pe sculele și obiectele contondente aduse de obicei la mitinguri de membrii anumitor categorii socio-profesionale și interzic categoric intrarea cu astfel de echipamente pe platou.

În comunicat se reamintește că legea pedepsește aspru orice tentativă de a introduce în perimetru arme albe, cuțite, bricege, spray-uri lacrimogene, dispozitive cu electroșocuri sau substanțe incendiare, fapte care atrag direct dosare penale.

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Din punct de vedere administrativ, adunarea din fața Guvernului este considerată ilegală. Organizatorii ar fi refuzat să depună documentele cerute de primărie.

Jandarmeria precizează că manifestația „nu a urmat procedura prevăzută de Legea 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru declararea prealabilă a adunării publice”.

Cu toate acestea, oficialii spun că vor asigura perimetrul pentru a preveni incidentele violente: „În vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice a manifestaţiei, subliniem importanţa existenţei unui dialog şi a unei bune colaborări între participanţi şi forţele de ordine”.