Bucurie pentru Asaf Avidan, gust amar pentru alți descendenți ai românilor din Israel. Bariera impusă de România propriilor nepoți

Asaf Avidan

Asaf Avidan, artist israelian, nepot de români, a devenit cetățean fără să dea examen de limbă română. Cum a fost posibilă o astfel de victorie?

Este o veste care nu poate decât să bucure. Asaf Avidan, artist israelian cu bunici români, a devenit cetățean român. Țara noastră câștigă un nepot de român din Israel care nu și-a uitat rădăcinile. Dincolo de bucuria momentului, cazul readuce în discuție situația multor descendenți ai românilor din Israel care și-ar dori cetățenia română, dar care se lovesc de o condiție pe care Asaf Avidan nu a fost obligat să o îndeplinească și anume dovada cunoașterii limbii române la nivelul B1. Dar cum a putut Asaf Avidan să scape de test? Simplu. A avut noroc că avea deja dosarul depus când s-a schimbat legea.

Asaf Avidan nu a fost obligat să susțină examenul de limba română

Artistul a spus că procedura sa a început cu aproximativ trei ani înainte de obținerea cetățeniei, deci anterior modificării legislației din martie 2025, care a introdus pentru cererile formulate în baza art. 10 și 11 obligația dovedirii cunoașterii limbii române. Așadar problemele există în continuare pentru milioane de români din Israel care ar vrea să obțină cetățenie română.

Pentru descendenții care depun cererile în noul cadru legislativ, dovada cunoașterii limbii române la nivelul B1 este în continuare obligatorie, cu excepțiile prevăzute de lege.

Herman Berkovits avertiza chiar la DC News asupra acestei probleme



Despre efectele noilor condiții pentru obținerea cetățeniei române a vorbit recent, la DC News, și medicul Herman Berkovits. Spunea că numeroși descendenți ai evreilor plecați din România își doresc cetățenia română, dar nu cunosc suficient limba pentru a îndeplini noile condiții.

Medicul a dat chiar exemplul propriei familii. Herman Berkovits a zis că nepoții săi nu vorbesc limba română:„De ce România face așa ceva nepoților noștri?”

Herman Berkovits spunea că România riscă să piardă legătura cu milioane de oameni din Israel care au origini românești și care ar putea fi interesați să obțină cetățenia.

„De ce România face aceste examene pentru nepoții noștri? Nepoții noștri nu mai știu limba română. Știu toate limbile din lume, mai puțin limba română, și nu pot trece examenele în limba română. Am primit foarte multe telefoane din Israel și din România ca să ridic această problemă”, spunea dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la DC News.

„De exemplu, nepoții mei nu știu limba română, dar se simt români de origine. Pentru ei este foarte important. Dacă sunt întrebați ce origine au, spun mereu că sunt de origine română. Este foarte important ceea ce spuneți. Într-adevăr, trebuie ridicată această problemă, ca cel puțin pentru cei de origine română din Israel să existe o anumită ușurare pentru a primi cetățenia română. Sunt foarte mulți în Israel care au ridicat această problemă și mi-au dat telefoane să o ridic și eu. O ridicăm și în această emisiune și vă mulțumim”, a zis dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la DC News.

400.000 de evrei români au fost nevoiți să plece din România, în anii comunismului, iar descendenții lor au drepturi. Copiii și nepoții lor au tot dreptul să fie cetățeni români.

„Băieții mei sunt cetățeni români și o parte dintre nepoții mei sunt cetățeni români și știu și limba română ușoară. Dar sunt și cei care nu știu. Nepoții mai mici nu mai știu limba română și, din păcate, va trebui să facem schimbări. Ar fi foarte bine ca România să aibă cât mai mulți cetățeni de origine română. Evreii din Israel iubesc România, cred că mai mult decât orice altceva în lume, iar evreii din România iubesc Israelul”, a zis dr. Herman Berkovits la DC News.

Redobândirea cetățeniei române în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, este condiționată de cunoașterea de către solicitant a limbii române. Iar, dovada cunoașterii limbii române se face de către solicitant prin:

a) certificat de competență lingvistică eliberat de instituțiile de învățământ superior din România acreditate pentru programul de studii «An pregătitor de limba română», de Institutul Limbii Române, de Institutul Cultural Român sau de institutele culturale românești din străinătate, care atestă cunoașterea limbii române la un nivel nu mai mic decât nivelul B1 al Cadrului european comun de referință pentru limbi – CECRL;



b) copia legalizată a foii matricole emise de unități de învățământ de nivel liceal sau de instituții de învățământ superior din statul de cetățenie sau de reședință, în care se atestă studiul pentru minimum 3 ani în limba română.



Nu au obligația de a face dovada cunoașterii limbii române:

a) persoanele care au fost cetățeni români și care solicită redobândirea cetățeniei potrivit art. 10 sau 11;

b) persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani la data depunerii cererii și care solicită acordarea cetățeniei române potrivit art. 10 sau 11.



Poți depune dosarul fără certificatul B1, dar trebuie să-l aduci până la 14 martie 2027; altfel, cererea este respinsă

Persoanele care trebuie să dovedească faptul că știu limba română printr-un certificat de competență lingvistică nu sunt obligate să prezinte certificatul chiar în momentul depunerii cererii de cetățenie. Acesta poate fi depus ulterior, dar cel târziu până la 14 martie 2027.

Dacă certificatul nu este depus până la această dată, cererea va fi respinsă ca nesusținută. Solicitantul trebuie să completeze și o declarație pe propria răspundere, disponibilă pe site-ul ANC pentru cererile formulate în baza articolelor 10 și 11, conform Cetatenie.just.ro.