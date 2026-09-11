JD Vance, către „radicalii“ democrați: Stați naibi departe de copiii noștri / Vicepreședintele SUA a fost ovaționat în Dallas

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JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, a ținut un discurs virulent în cea de-a doua zi a Convenției Republicane din Texas. Oficialul i-a catalogat pe democrați „nebuni” și a reacționat dur față de un protestatar care flutura un steag al Mexicului.

În momentul în care a urcat pe scena din Dallas, vicepreședintele american JD Vance a fost întâmpinat cu scandări „JD, JD”. Unii dintre cei prezenți au strigat chiar că el ar trebui să fie candidatul partidului în 2028, scrie The Guardian.

„Trebuie să ne facem treaba în noiembrie, apoi ne vom face griji pentru ce urmează”, a răspuns vicepreședintele american zâmbind.

JD Vance și-a început discursul trecând în revistă nemulțumirile republicanilor și adoptând atitudinea combativă a lui Trump față de imigrație. El a transmis mulțimii că, în urmă cu doi ani, „ne săturasem să fim numiți rasiști ​​pentru că observam că țara noastră devenea mai murdară, mai săracă, mai puțin sigură și mai puțin prosperă”.

Publicul „Make America Great Again” (MAGA) prezent în arenă a apreciat această remarcă, însă cele mai puternice ovații ale serii au venit atunci când Vance a reacționat la intervenția unui protestatar care i-a întrerupt pentru scurt timp discursul. Vance a susținut că protestatarul flutura un steag al Mexicului: „Ei bine, prietene, dacă iubești atât de mult Mexicul, cară-te acolo. Îți cumpăr eu biletul de avion”. Aplauzele au fost furtunoase.

JD Vance i-a acuzat pe „radicalii” democrați de faptul că vor să distrugă familia americană tradițională.

„Stați naibi departe de copiii noștri”, a exclamat JD Vance.

Nu în ultimul rând, JD Vance a fost aplaudat și pentru cuvintele de apreciere la adresa lui Charlie Kirk, activistul de extremă-dreapta care a fost asasinat în Utah exact în urmă cu un an. Adresându-se copiilor lui Kirk, care nu erau prezenți în arenă, Vance a spus: „Istoria va consemna că tatăl vostru a fost un om mare”.

JD Vance, unul dintre favoriții lui Donald Trump în rândul republicanilor

Președintele american Donald Trump le-ar fi transmis recent unor donatori, în cadrul unei întâlniri private desfășurate în Biroul Oval, că îl susține pe vicepreședintele J.D. Vance pentru alegerile prezidențiale din 2028. Într-un comentariu făcut la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că, spre deosebire de Donald Trump, JD Vance „va fi și mult mai coerent în deciziile pe care le ia“ și e mai moderat.

„România trebuie să facă pași spre America. Donald Trump a inventat diplomația tranzacțională. Asta înseamnă că suntem prieteni, dacă avem interese economice comune. Donald Trump, ca om de afaceri, s-a dus la esență. Banul învârte lumea și el a spus că și statele sunt învârtite tot cu ajutorul banilor. Atunci, dacă România propune Statelor Unite niște proiecte importante, de multe miliarde, atunci vom avea o relație foarte bună. Dacă nu, pur și simplu nu se va întâmpla nimic (...)“, a spus, printre altele, Bogdan Chirieac.