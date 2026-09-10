Horoscop toamnei 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă previziunile toamnei pentru primele șase zodii.

Din punct de vedere astrologic, toamna începe într-un mod pacifist. De altfel, toată luna septembrie este una mai lipsită de probleme.

Însă, atunci când discutăm despre luna octombrie, lucrurile se schimbă radical. Sau altfel spus, se complică. În a zecea lună a anului, Mercur și Venus vor retrograda în semnul Scorpionului. Deci urmează numeroase teste, revizuiri și negocieri complicate. Atât din punct de vedere amoros, cât și financiar.

Iar, în noiembrie, tranzitul lui Marte în Leu va avea parte de o întâlnire cu Jupiter și Nodul Sud din Leu. O triplă conjuncție care poate aduce decizii și evenimente marcante pe plan internațional.

Berbec/Ascendent în Berbec

Ești printre primii vizați de astre în această toamnă! Saturn și Neptun rămân retrograde în semnul tău. Ce înseamnă asta? În primul rând, unele lupte cu timpul. Sau cu modul în care îți organizezi viața. După care, un plus de haos. Prima recomandare este aceea de a acorda atenție sănătățiii, indiferent de etapa în care te afli. Pe 28 septembrie, Marte(propriul guvernator) își începe tranzitul în casa a cincea, acolo unde se află Jupiter(Marele Benefic) și Nodul Sud. Această combinație se poate deveni atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. Te face mai competitiv, creativ, pasional. Dar aduce și momente provocatoare pentru propriul orgoliu. Și Cum Venus va retrograda, s-ar putea ca multe relații să fie testate.

Taur/Ascendent în Taur

Nu veți avea deloc o toamnă ușoară! Pentru că Venus, propria guvernatoare, va fi retrogradă în perioada 3 octombrie-14 noiembrie. În primul rând, va testa relațiile blazate sau construite pe o bază lipsită de autenticitate. Și cei singuri s-ar putea să învețe unele lecții. În special, aceea că obsesia nu înseamnă iubire sau compatibilitate. Marte va tranzita casa a patra, un aspect potrivit pentru cei care vor să facă unele schimbări în gospodărie sau pe plan imobiliar. Însă, atenție că nu va fi nimic simplu!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

În primul rând, Uranus va fi retrograd în semnul tău. Deci nimic nu este ceea ce pare a fi! Tocmai de aceea, vei depune mai mult efort pentru a te adapta la toate schimbările neprevăzute sau bizare care vor apărea. Îți va fi dificil să te ții de un program anume. Pe urmă, Mercur(propriul guvernator) va retrograda în casa a șasea. Unii veți lua decizii pe plan profesional, forțați de împrejurări sau nu. Procesele de recrutare vor dura mai mult ca de obicei. Nu promite mai mult decât poți duce și nu semna documentele ca primarul.

Rac/Ascendent în Rac

Banii. Subiectul principal al toameni. Adică, Jupiter tranzitează deja casa a doua, a resurselor. Și cu siguranță, vă aduce și unele oportunități sau sprijin în momentele grele. Însă, Marte va tranzita și el aceeași casă și se pricepe să aducă și cheltuieli suplimentare sau certuri din această cauză. Pe urmă, urmează două retrogradări care vă ajută să înțelegeți mai bine schimbările financiare astfel încât să vă adaptați la acestea. Pe plan profesional, veți avea ocazia să puneți piciorul în prag. Să fiți mai determinați.

Leu/Ascendent în Leu

O toamnă de neuitat! Îți reamintim că Jupiter, cel responsabil cu oportunitățile și evoluția, se află în semnul tău. Și că te va ajuta să faci un pas în față. Pe urmă și Marte își va începe tranzitul în semnul tău. Vei deborba de energie și de uraj, însă pe ici pe colo vei fi și mai vulcanic. Sau vei lăsa orgoliul să te conducă. Este foarte important să nu uiți de unde ai pornit. Adevărata competiție este cu tine însuți.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Îți vei da seama de foarte multe ori cât de mult contează spiritul de echipă. Da, te descurci și singur, dar te vei simți mult mai bine când vei fi ajutat sau vei sprijini la rândul tău. În rest, muncă, agitație și iar muncă. Tocmai de aceea, este nevoie să înveți sau să apelezi la arta compromisului. De asemenea, este clar că este necesar să găsești metode prin care să gestionezi stresul. Și la final vestea bună! Mercur și Venus te vor ajuta să îți construiești o relație bună cu banii.