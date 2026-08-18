Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 23 septembrie

Sursă foto: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne împărtășește detaliile despre următorul sezon, cel al Fecioarei.

Pe 23 august, începe sezonul Fecioarei, care va dura până pe 23 septembrie. Acesta este cel mai potrivit pentru curățenie, optimizarea stilului de viață sau a modului în care muncim. Că doar toamna se numără bobocii! Tendința principală va fi aceea de a fi nemulțumiți de nimic. Nevoia de perfecțiune este sănătoasă în unele limite. Tot acest sezon predispune la o atitudine mai pragmatică în chestiunile financiare.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte ocameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate. Acum, Soarele intră în Fecioară, iar toți copiii născuți în această perioadă vor avea, desigur, zodia Fecioară.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a șasea. Ceea ce înseamnă că atenția ta se va duce către muncă, rutină, sănătate sau îmbunătățirea stilului de viață. Și cum Saturn este retrograd în semnult tău, este clar că vor apărea noi responsabilități, de care nu vei putea fugi. Nu uita de simplitate!

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a cincea. Și te va face atent la chestiunile amoroase, relațiile cu copiii sau activitățile distractive. Deci, indiferent că vei avea vacanță sau nu, trebuie să te ocupi de acestea.

Citește și Saturn retrograd până pe 11 decembrie. Blocaje pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a patra. Și te ajută dacă vrei să te muți, să (re)decorezi, să repari una alta prin gospodărie sau să stabilești relații mai pragmatice cu membrii familiei. Vei avea parte și de Mercur, propriul guvernator, în aceeași casă. Cu alte cuvinte, nu uita cât de importantă este comunicarea cu oamenii iubiți.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele ajunge în casa a treia. Și timp de o lună, îți va aduce un dor de ducă fantastic! Fie că ai deja planificată o vacanță/călătorie, fie că vei lua o decizie în acest sens. Unii dintre voi se vor lovi de unele chestiuni administrative, dar le vor găsi rezolvare.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele iese din semnul tău și va tranzita casa a doua. Și te va face mai conștient de preț/cost. În orice. Atunci când mergi la cumpărături, atunci când îți negociezi un salariu sau atunci când vrei să faci o investiție. Adică, vor apărea și oportunități, dar și multiple cheltuieli.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

În primul rând, la mulți ani de pe acum! Timp de o lună te vom sărbători! Soarele îți va tranzita semnul. Și va aduce energie, chef de proiecte noi, dorința de a te face remarcat. Deci, fie că vei fi în vacanță sau nu, nu uita ceva! Să îți spui opiniile, să nu le faci pe plac doar celorlalți și să te preocupi de propria ființă. Poți începe cu garderoba sau înfățișarea.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele ajunge în casa a douăsprezecea. Și putem spune că nu va fi un sezon foarte plăcut. Timp de o lună, în multe situații, vei face un pas în spate. Vei renunța la activități sau la unii cunoscuți. De multe ori, te vei simți singur în doi și fără vlagă. Dar, astrele te vor ajuta să lași în spate capitole ruginite.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. În următoarea lună, vei fi mai popular. Prietenii și alți oameni te vor îndrăgi, te vor susține și vor dori să petreceți mai mult timp împreună. Așa că este rost de evenimente distractive. De asemenea, este momentul să pui accentul pe roadele eforturilor tale, pe ceea ce funcționează sau nu.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a zecea. Și îți va aduce numeroase oportunități pe plan profesional. Dar trebuie să fii mai atent și la eventualele boacăne pentru că nu vor putea fi ascunse. Ai nevoie de o nouă atitudine în discuțiile cu șefii sau colegii. Nici prea umil, nici prea lăudăros.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a noua. Și îți deschide apetitul pentru studiu, călătorii sau explorarea lumii. De asemenea, nu vei mai putea amâna unele chestiuni juridice sau administrative. Progresul va fi lent, dar sigur. Și este cazul să vrei tot ce este mai bun pentru tine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va trece prin casa a opta. S-ar putea să apară nemulțumiri pe plan financiar, probleme în obținerea unor sume, taxe sau impozite neașteptate. Tocmai de aceea ai nevoie de reorganizarea bugetului familiei. Până pe 23 septembrie, stai departe de indiscreție și de problemele altora. Nu ai energie pentru acestea.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a șaptea. Veți evalua constant relațiile personale. Cumva, veți vedea mai mult defectele partenerului sau ale familiei. Dar, nu uitați că nimeni nu este perfect! Trebuie să știți că, dacă vreți o relație armonioasă, este nevoie de muncă, nu doar de noroc.