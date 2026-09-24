Horoscop 24 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Ne apropiem de Luna Plină din Berbec. Este posibil să resimțim un grad mai mare de irascibilitate, să fim mai nerăbdători, dar și mai combativi.

Horoscop 24 septembrie 2026 Berbec

Nivelul de oboseală este destul de crescut. Deseori, te vei simți copleșit. Cu cât vei forța lucrurile, cu atât vei avea de pierdut. Nu te speria de încetineală!

Horoscop 24 septembrie 2026 Taur

Hărnicia este lăudabilă întotdeauna. Însă, trebuie să eviți situațiile în care muncești în locul altora. Mai ai nevoie de timp și pentru proiectele tale.

Horoscop 24 septembrie 2026 Gemeni

Vei reuși să te motivezi în momentele mai ciudate ale zilei. Și s-ar putea să îi ajuți și pe alții să vadă jumâtatea plină a paharului. Încearcă să frânezi unele investiții.

Horoscop 24 septembrie 2026 Rac

Marte se apropie de ieșirea din semnul tău. Deci vei avea tendința de îngrășa porcul în ajun. Astrele îți recomandă să separi ce este urgent de ce nu este.

Horoscop 24 septembrie 2026 Leu

Documentarea este un proces pe care nu îl poți evita. De la simplele treburi casnice până la proiectele importante de la locul de muncă, ai nevoie de pregătire în prealabil.

Horoscop 24 septembrie 2026 Fecioară

Timpul și energia sunt prețioase. Tocmai de aceea, ai face bine să alegi bine oamenii cărora să le oferi o porție din acestea. Și nimic nu este necondiționat.

Horoscop 24 septembrie 2026 Balanță

Îți priește să asculți cu atenție și cealaltă parte. Că vorbim de partener, rude sau de colegi. Din discuțiile cu ei vei afla detalii ajutătoare.

Horoscop 24 septembrie 2026 Scorpion

Nu contează ce crezi tu că vor crede oamenii despre tine. Ci doar să ai încredere în propria ființă. Este cazul să te ghidezi după ale tale principii.

Horoscop 24 septembrie 2026 Săgetător

Este cazul să fii mai răbdător când vine vorba de a lua decizii pe plan financiar. Nu este o zi bună pentru a face sau pentru a crede promisiuni.

Horoscop 24 septembrie 2026 Capricorn

Nu le poți face pe toate la un nivel înalt. Trebuie să îți setezi prioritățile! Tocmai de aceea, te vei dedica ori carierei ori gospodăriei.

Horoscop 24 septembrie 2026 Vărsător

Vei avea unele replici sarcastice la locul de muncă. Și rămâne de văzut cum vor fi interpretate de către colegi. Dacă un obicei nu îți face bine, încearcă să renunți la acesta.

Horoscop 24 septembrie 2026 Pești

Vei deveni mai influențabil și vulnerabil. Ți-ar prii să fii mai zgârcit astăzi. Cu banii, timpul sau energia. Până la urmă, trebuie să te protejezi.