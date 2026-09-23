Nicușor Dan, noi detalii despre raportul privind anularea alegerilor

Nicușor Dan și Ana Maria Păcuraru

Președintele Nicușor Dan i-a acordat un interviu, miercuri, în Statele Unite ale Americii, jurnalistei Ana Maria Alessandra Păcuraru de la Realtiatea Plus în care a vorbit despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Într-un interviu exclusiv oferit la New York, în marja Adunării Generale a ONU, jurnalistei Ana Maria Alessandra Păcuraru de la Realitatea Plus, președintele Nicușor Dan a vorbit despre raportul privind anularea alegerilor.

„Au trecut aproape doi ani de când România a anulat cele mai importante alegeri. Am văzut în ultimele zile ce a însemnat divizarea societății. Când vom vedea raportul despre anularea alegerilor? Aveți informații concrete de la TikTok, X, Meta că alegerile din România au fost vizate de platforme cu sprijin extern, ați primit informări că decidenții politici de la momentul respectiv au știut de ingerințele din alegeri?“, a întrebat Ana Maria Alessandra Păcuraru adăugând că „la o zi după scrutin, Klaus Iohannis felicita serviciile și spunea că alegerile au fost organizate impecabil“.

„În primul rând, alegerile au fost anulate pentru că un candidat a încălcat regula de finanțare obligatorie pentru toți candidații și în felul ăsta și-a dat un avantaj în competiția electorală.

În al doilea rând, în urmă cu un an ieșit un document, prezentat de procurorul general, în care au fost date niște dovezi de influență rusă pe media din România.

În al treilea rând, nu vorbim de un fenomen izolat, ci o parte dintr-un fenomen global care nu vizează numai România, ci toată Europa. O să vedeți un raport pe tot acest fenomen global“, a precizat Nicușor Dan.

Ana Maria Alessandra Păcuraru este realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și editor-șef Politică Externă de la Realitatea Plus. Ea face parte din delegația oficială a Casei Albe la ONU.

Viorica Dăncilă i-a cerut lui Nicușor Dan să prezinte raportul privind anularea alegerilor

Într-un interviu recent la DC News, Viorica Dăncilă, fost premier al României, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să-și onoreze promisiunea și să publice raportul privind anularea alegerilor.

„Acesta este un motiv care generează lipsă de încredere, pentru că domnul președinte a promis că va veni cu acest raport. Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu, nu l-am cunoscut, nici n-am știut de candidatura dumnealui, dar am votat și eu, ca cetățean, vreau să văd de ce mi-a fost anulat votul și de ce România a fost pusă la colț pe această anulare a alegerilor fără precedent! E o datorie a președintelui să vină și să ne spună aceste lucruri. Dânsul trebuie să-și onoreze această promisiune.

Pe de altă parte, pe noi nu ne interesează ce a apărut de atunci până acum, ne interesează motivul de atunci, pentru că foarte mulți oameni cred că domnul Iohannis a fost parte a acestei anulări și noi vrem să știm care sunt motivele“, a spus Viorica Dăncilă la DC News.