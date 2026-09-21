Avertisment de la Kelemen Hunor: Ceea ce a rămas din vechea coaliție e foarte departe de cele 233 de voturi. Mai bine Mureșan își depune mandatul

Kelemen Hunor UDMR / Foto: Agerpres

Kelemen Hunor avertizează că alianța dintre PNL, USR și UDMR este departe de pragul de 233 de voturi necesar pentru învestirea noului Executiv după retragerea PSD. Politicianul a subliniat că refuză să participe la un eșec previzibil în Parlament și a sugerat că cea mai rațională cale ar fi ca premierul desemnat, Siegfried Mureșan, să își depună mandatul pentru a nu prelungi criza politică și blocajul instituțional.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că echipa conturată în jurul lui Siegfried Mureșan nu are forța parlamentară necesară și sugerează că retragerea mandatului ar reprezenta o decizie mult mai înțeleaptă decât un vot de sacrificiu în plen.

„Am avut câteva discuţii, în aceste zile, după desemnarea domnului Siegfried Mureşan pentru a forma guvern. Am avut discuţii cu colegii mei săptămâna trecută. Am avut discuţii cu domnul Mureşan, cu domnul Bolojan, cu domnul Fritz. Continuăm aceste discuţii. Vom avea o şedinţă probabil mâine după-amiază şi noi, o şedinţă formală în care vom lua o decizie despre cum vom continua. Important este că în acest moment ceea ce a rămas din vechea coaliţie, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru desemnare”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament, conform Agerpres.

Fără o punte reală de dialog cu ceilalți aleși, nucleul format din liberali, USR și maghiari nu are capacitatea să atingă pragul critic cerut de Constituție.

Kelemen Hunor: „Să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan”

Liderul formațiunii maghiare atrage atenția că forțarea unui vot fără majoritate nu face decât să amplifice tensiunea politică și să întârzie deblocarea statului:

„Sigur, vom continua discuţiile în primul rând cu liberalii şi cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureşan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oameni care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare, de investiţii şi alte multe lucruri care trebuie să discutăm înainte de orice şi să vedem care ar fi programul cu care domnul Mureşan, desemnat pentru formarea Guvernului, doreşte să vină în Parlament.

Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 - 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan. Dacă domnul Mureşan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci şi noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aş prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a subliniat Kelemen Hunor.

Condițiile UDMR: „Nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

Discuțiile dintre liderii politici continuă la nivel de experți, însă Uniunea cere măsuri precise în privința banilor publici înainte de a da un cec în alb:

„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca sa avem mai puţine voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuţiile. Nu am avansat, nu am deschis nicio altă discuţie şi vom avea întâlniri în seara asta, probabil mâine continuăm discuţiile să vedem în primul rând programul, să vedem în primele rând care sunt acele puncte cardinale cu care se poate veni în faţa Parlamentului, în faţa comisiilor reunite şi apoi în faţa Parlamentului”, a transmis liderul UDMR.