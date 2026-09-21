Siegfried Mureșan, despre Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT într-un nou dosar: „E un personaj pro-rus. Oamenii au fost dezinformați, manipulați”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a comentat situația lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat a fost ridicat din trafic, luni, de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a comentat, luni, 21 septembrie, situația lui Călin Georgescu, care a fost ridicat de procurorii DIICOT într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că orice persoană care a încălcat legea trebuie sancționată conform legislației în vigoare, dar a subliniat că este important ca actul de justiție să se desfășoare cât mai rapid.

„Dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid, de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, pentru că văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid”, a declarat Siegfried Mureșan, într-un interviu pentru RFI România.

Mureșan: „Georgescu este un personaj pro-rus, anti-european”

„Nu-mi cereți să spun că Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România.

Oamenii trebuie luați mereu în serios, nu trebuie învinuiți de către politicieni. Trebuie înțeles de ce oamenii votează într-un anume fel și e clar că aceștia sunt dezamăgiți, în mare parte, pe bună dreptate, de guvernările slabe ale ultimilor ani. Ca atare, oamenii au pierdut încrederea în politicieni, și, de aceea, trebuie să înțelegem nemulțumirile lor și să reformăm statul, să corectăm nedreptățile din societate și să oprim risipa banului public. Doar așa cred că putem recâștiga încrederea oamenilor în societate. Nu e vina oamenilor că au votat într-un anume fel, ci cu cât oamenii sunt mai nemulțumiți, cu atât au fost victimele dezinformării și a populismului și au crezut, din păcate, în niște figuri politice care nu au avut soluții.

Oamenii trebuie să înțeleagă că politicieni, precum Călin Georgescu, nu vor să le meargă bine, ci să le meargă rău, să fie săraci, să fie șantajabili, dependenți, manipulabili, masă de manevră. (...) Obiectivul nostru este să rezolvăm problemele oamenilor, pentru ca ei să nu mai aibă motive să voteze populiști”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

„Oamenii au fost dezinformați, manipulați”

Întrebat dacă declarațiile sale ar putea amplifica nemulțumirea în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu, Siegfried Mureșan a explicat că motivele pentru care aceștia l-au susținut pe fostul candidat au fost diverse: „Cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii sunt poate anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari. Oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut UE (...). Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauze slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare, cu bună știință și cred că e foarte important să și educăm oamenii în privința comportamentului pe rețelele de socializare, pentru ca ei să nu mai poată fi pe viitor manipulați cum au fost manipulați de Călin Georgescu în trecut”, a mai spus el.