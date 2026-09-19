VIDEO amuzant cu Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Fiecare cu războiul lui

Captură video/ Nicușor Dan în Ucraina -moment amuzant

Președintele Nicușor Dan se află în Ucraina, de unde a oferit un nou episod care face deliciul publicului.

Președintele Nicușor Dan nu s-a temut - sau cel puțin așa a părut- niciodată că i-ar fi coroana prea mare. A muncit, cât, cum a putut pentru țară. A purtat discuții cu toți, din România și din afara țării. Nu s-a ferit să zâmbească, să fie stângaci, să fie, în final și om în haină de președinte. S-a remarcat adesea printr-o sinceritate debordantă, câteodată depășind ceea ce numim ”politically correct”. Altfel spus, a mai dat și din casă - respectiv din discuțiile purtate în spatele ușilor închise, scoțând la suprafață ”răul” din politica românească.

Foarte criticat ca primar general- inclusiv de mine- și mult mai apreciat de președinte de țară, Nicușor Dan nu a răspuns la unele evenimente publice doar pentru că trebuie, mai ales dacă nu a găsit explicația lui ”trebuie”. A ales, câteodată, să nu uite că are doi copii mici cărora continuă să le fie tată. Și-a prezentat mândru partenera în lume, chiar dacă nu-i este soție. Legătura și susținerea dintre cei doi s-a văzut încă din campania prezidențială - și fiți siguri că nu a fost nimic ușor! Încet în decizii, stângaci în momente oficiale, poate chiar naiv în discuțiile politice, Nicușor Dan oferă adesea publicului momente amuzante, generate chiar de reacțiile sale.

Prezent în Ucraina, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, președintele Nicușor Dan a dus propriul război: cu șosetele. De fapt, președintele a fost deranjat de o soșetă care se lăsa. Aflat pe scaun, lângă Volodimir Zelenski, foarte serios și concentrat și-a aranjat șoseta, ceea ce i-a atras atenția și președintelui ucrainean, care s-a uitat la Nicușor Dan și chiar a fost surprins zâmbind amuzat.

Imaginile pot fi urmărite în clipul video de mai jos: