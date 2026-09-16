AUR, marele favorit în cazul alegerilor anticipate. Avertismentul Vioricăi Dăncilă

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Viorica Dăncilă a vorbit despre alegerile anticipate și despre impactul pe care îl va avea excluderea partidului AUR de la guvernare.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre desemnarea viitorului premier și a spus că președintele Nicușor Dan trebuie să facă o desemnare corectă. Ea a mai vorbit și despre teama de alegeri anticipate și despre excluderea partidului AUR de la formarea unei majorități.

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„Dânsul (n.r. Nicușor Dan) vrea să vadă majorități, dar nu e obligația dânsului. Obligația dânsului este să desemneze un premier în mod corect, nu că-l vrea pe ăla sau îl vrea pe ăla din jurul domniei sale, în mod corect, iar cel desemnat are obligația să se asigure că va avea voturile necesare.

Pe de altă parte, am văzut la domnul președinte această frică de alegeri anticipate. Președintele poate declanșa alegeri anticipate, nu este obligat să o facă, deci chiar dacă desemnează și nu trece, vine cu o altă nominalizare, dar trebuie să facă acest lucru. (...)

O altă greșeală pe care o face domnul președinte este acel cordon sanitar pe care l-a introdus Germania în Parlamentul European și aici mă refer la AUR. Dânsul trebuie să fie președintele tuturor românilor, într-o Românie atât de divizată, cu atât de multă ură, cu atât de multe probleme, președintele trebuie să fie cel care unește, cel care arată că este președintele și celor care l-au votat și celor care nu l-au votat.

Avem nevoie de echilibru, de consens, de unitate în politica românească și președintele României trebuie să facă acest lucru.

Vedem că nu se pot face majorități fără PSD și AUR. Este imposibil! Atunci nu poți să spui: „Nu, voi nu aveți ce căuta”. Au 2 milioane de voturi în spate. Trebuie să te raportezi la persoanele care au crezut în acest partid”, a spus Viorica Dăncilă.

„La alegerile următoare AUR va avea un scor extraordinar de mare”

În cazul unor alegeri anticipate, Viorica Dăncilă a spus că AUR ar fi partidul favorizat și că formațiunea va obține un scor foarte mare la următoarele alegeri dacă va fi exclus acum.

„Și pentru că ați vorbit de anticipate, v-aș întreba care ar fi partidul favorizat, pentru că dumneavoastră acum analizați scena politică”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Categoric AUR, categoric AUR! Vedem că valul suveranist ia amploare și să știți - mă uitam și în Germania, AfD-ul - nu neapărat deoarece cred într-un lider, ci pentru că vor să voteze împotrivă - împotriva măsurilor luate, împotriva a ceea ce s-a întâmplat, vor să protesteze pentru nemulțumirile pe care le au.

Vedem că această mișcare este valabilă și în România. AUR va fi cel favorizat. Și vă spun, dacă AUR-ul nu intră la guvernare și se va vorbi de acea linie roșie, de acel cordon sanitar, la alegerile următoare AUR va avea un scor extraordinar de mare”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.