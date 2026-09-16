Aflăm premierul! Nicușor Dan a decis. A anunțat programul oficial al consultărilor

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan a anunțat programul oficial al consultărilor.

Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru, a transmis Administrația Prezidențială.

Consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 10:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliați.

Care este procedura privind noul premier?

Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Președintele Nicușor Dan spunea luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare. El s-a referit la dezbaterile dintre partidele politice privind desemnarea unui nou șef al Guvernului.

„Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (...) Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării”, a afirmat Nicușor Dan.

Despre o propunere a ministrului interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, pentru funcția de premier, el nu a dat un răspuns.

„Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor (...), nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând într-un sens sau altul”, a comentat șeful statului.

Nicușor Dan a apreciat că Nazare a fost un ministru de Finanțe bun iar participarea sa la nunta acestuia, în weekend, a reflectat „relația bună” pe care au avut-o profesional.

El a apreciat că „dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un Guvern, ea se poate materializa”.

Varianta alegerilor anticipate nu înseamnă formarea unui nou Guvern în scurt timp, ci implică un calendar electoral care s-ar putea încheia inclusiv anul viitor, a mai zis, luni, președintele Nicușor Dan.

El a declarat că, în acest moment, nu poate exclude varianta anticipatelor

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Deci, haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii (...) Trebuie să alegem varianta (de premier - n.r.) care are cele mai multe șanse să treacă”, a punctat președintele.