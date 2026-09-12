Daniel Zamfir: „Cristian Ghinea e politicianul care mă enervează cel mai tare”. Ce spune despre Ilie Bolojan și două nume din USR

Daniel Zamfir și Anca Murgoci

Daniel Zamfir a fost provocat la DC News cu un test fulger.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a răspuns unei serii de întrebări rapide într-un videoclip pe TikTok. Politicianul a fost provocat să spună cine îl enervează cel mai tare, la cine din USR ar apela dacă ar avea nevoie de ajutor în toiul nopții și cu cine nu ar pleca niciodată în concediu.

Întrebările au pornit de la o provocare transmisă de cititorii DC News, iar Daniel Zamfir a acceptat jocul și a răspuns. A oferit exemple de mai mulți politicieni.

„Cititorii DC News au auzit că veniți la noi și au zis să vă provoc cu niște întrebări. Ia ziceți: Ce politician vă enervează cel mai tare?”, l-a întrebat Anca Murgoci.

„Azi, Cristian Ghinea”, a răspuns Daniel Zamfir.

Întrebat cine l-a enervat în trecutul apropiat, senatorul PSD a spus că Ilie Bolojan.

Pe cine din USR ar suna Daniel Zamfir la ora 03.00



Provocarea a continuat cu o întrebare care l-a pus pe Daniel Zamfir în situația de a alege dintre politicienii USR persoane pe care s-ar putea baza într-o situație dificilă.

„Pe cine ați suna din USR dacă ați avea nevoie de ajutor la 3 dimineața?”, l-a întrebat Anca Murgoci.

Daniel Zamfir a nominalizat două persoane: Cristina Prună și Silvia Dinică.

Senatorul PSD a explicat de ce. El a zis că experiențele profesionale pe care le-a avut cu cele două reprezentante USR l-au făcut să aibă o părere bună despre ele.

„Pentru că le consider două persoane decente, cu care chiar am colaborat atunci când am avut niște lucruri de făcut”, a spus Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir, întrebat cu ce politician ar pleca în concediu

Întrebat cu ce politician nu ar pleca niciodată în concediu, Daniel Zamfir nu a dat un nume, dar a dat un răspuns clar: Cu nimeni de la USR.

Și dacă dialogul a avut loc pe TikTok, vă amintim că rețelele de socializare din România ar putea suferi modificări majore în privința confidențialității utilizatorilor. În cadrul unui interviu acordat DC News, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat intenția de a depune un proiect de lege creat în colaborare cu ANCOM, conceput pentru a elimina conturile anonime din mediul online și pentru a introduce limite de vârstă privind accesul minorilor. Măsura vine în contextul intensificării discursului de ură și al fenomenului de dezinformare online, readus în atenția publică de recentul caz violent din județul Cluj, provocat de știrile false legate de așa-numita „ambulanță neagră”.