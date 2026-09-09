Proiectul Pasajului Petricani blocat de prefectul Capitalei, acuză Rareș Hopincă: Am rămas perplex, mi-ar fi rușine să îmi pun semnătura pe un astfel de act

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei. Sursa foto: captură video DC NEWS

Rareș Hopincă, primarul social-democrat de la Sectorul 2 al Capitalei, a anunțat că proiectul Pasajului Petricani se află în blocaj, după ce prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a atacat în instanță asocierea Sectorului 2 și Sectorului 4.

Rareș Hopincă, primarul social-democrat al Sectorului 2 al Capitalei, a fost, miercuri, 9 septembrie, invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, acolo unde a atras atenția asupra faptului că proiectul Pasajului Petricani se confruntă cu un blocaj, după ce prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a atacat în instanță asocierea Sectorului 2 și Sectorului 4, făcută pentru a putea demara proiecte de infrastructură împreună.

Hopincă spune că proiectul Pasajului Petricani fusese deja aprobat de Consiliul Local și de Consiliul General, iar în septembrie trebuia să fie demarată proiectarea. Totuși, după ce prefectul a contestat asocierea dintre cele două sectoare, vor apărea întârzieri de aproximativ 9-12 luni, avertizează primarul Sectorului 2 al Capitalei.

Rareș Hopincă: Pur și simplu a fost comis un abuz prin care a atacat o hotărâre de consiliu care viza asocierea între două sectoare

"În ceea ce privește Pasajul Petricani, am reușit după eforturi colosale să trecem acest proiect prin Consiliul Local și prin Consiliul General. Din păcate, prefectul municipiului București s-a gândit cum să îl blocheze și a atacat asocierea noastră cu Sectorul 4 care ar fi dus la începerea proiectării chiar în această lună, în luna septembrie.

Prin urmare, avem o veste proastă. Prefectul este de la USR, dar abuzurile nu au culoare politică, deci pur și simplu a fost comis un abuz prin care a atacat o hotărâre de consiliu care viza asocierea între două sectoare pentru proiecte comune, asocierea făcută în virtutea unei hotărâri a Consiliului General care ne permite să facem acest lucru", a declarat primarul social-democrat de la Sectorul 2 al Capitalei.

"Deci nu v-a blocat domnul Ciucu", a spus apoi analistul politic Bogdan Chirieac.

"Domnul Ciucu, trebuie să recunosc că a fost foarte corect în toată această perioadă. Ce am discutat cu domnul Ciucu s-a întâmplat, ce a discutat domnul Ciucu cu mine, s-a întâmplat. Problema este că atunci când se fac abuzuri de către alte instituții ale statului ne întârzie foarte mult cu proiectele. Prin urmare, astăzi, în ceea ce privește Pasajul Petricani ne aflăm într-un blocaj pentru că prefectul municipiului București a ales să facă un abuz și să atace o hotărâre de consiliu", a punctat Rareș Hopincă.

"Dar ce are împotriva asocierii dumneavoastră, a Sectorului 2 cu Sectorul 4, cu Daniel Băluță?", a întrebat apoi Bogdan Chirieac.

Rareș Hopincă: Motivele sunt absolut puerile

"Motivele sunt absolut puerile. Am citit cererea de chemare în judecată pentru atacarea hotărârilor de consilii, și la Sectorul 2, și la Sectorul 4, și am rămas perplex, mi-ar fi rușine să îmi pun semnătura pe un astfel de act", a spus Rareș Hopincă.

Totuși, Rareș Hopincă se declară încrezător că proiectul va putea fi continuat. El a susținut că Pasajul Petricani este un proiect de care toată Capitala, dar și județul Ilfov au nevoie, nu doar Sectorul 2 sau Sectorul 4.

"În mod evident vom câștiga în instanță, dar asta va întârzia foarte mult un proiect. Îl anunț însă și pe prefect, dar și pe toți cei interesați că nu ne lăsăm. Acest proiect va merge în continuare, vom scoate la licitație contractul de proiectare, sigur că ne va întârzia probabil 9-12 luni de zile, exclusiv din vina prefectului, dar nu ne vom lăsa. E un proiect important pentru municipiul București. Nu este proiectul meu, nici măcar nu este exclusiv proiectul Sectorului 2, este un proiect de care toată Capitala, dar și județul Ilfov au nevoie. Avem nevoie cu toții de acest pasaj.

Cât de mari vor fi întârzierile. Estimările lui Rareș Hopincă

Avantajul era că noi puteam începe proiectarea însă din luna septembrie, o puteam finaliza până undeva în primăvara anului viitor și în prima parte, până în iunie anul viitor, puteam începe și lucrările. Acum, cu tot acest blocaj, ne va lua 9-12 luni să finalizăm licitația după proiectare, după care încă 9-12 luni până să finalizăm licitația pentru execuție", a mai declarat Rareș Hopincă.

Reamintim că Primăria Capitalei anunțase în data de 12 august că asocierea pentru realizarea Pasajului Petricani a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București. Potrivit PMB, Primăria Sectorului 2 va gestiona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va contribui la finanțarea execuției și va gestiona procedurile de expropriere pentru terenurile aflate pe propria rază administrativă. PMB va ajuta cu obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare. În plus, va oferi sprijin pentru obținerea finanțării. Același sprijin îl vor oferi și Consiliul Județean Ilfov și Voluntari, au adăugat reprezentanții PMB.

Recent, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu le-a cerut public bucureștenilor "să fie înțelegători" cu șantierele din București.

Pasajul Petricani este unul dintre proiectele importante de infrastructură rutieră pregătite în Capitală. Construcția va avea aproape un kilometru lungime și va traversa atât intersecția Șoselei Petricani cu Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și intersecția cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu, după care va trece pe sub calea ferată.