Propagandiștii lui Bolojan, diversiune cu scandalul zborului privat în Mykonos

Foto: Agerpres

Exact în ziua când Ilie Bolojan avea de dat explicații privind întâlnirea sa de taină cu Simina Tănăsescu, presa #rezist lansează o diversiune: judecătorul constituțional Cristian Deliorga a zburat în Mykonos cu un avion privat, pe banii Camerei de Comerț și Industrie a României.

Pentru că își cunoaște bine publicul, ”condiționat” să reacționeze la numele Ponta/PSD ca la clopoțelul lui Pavlov, ”investigatorii” subliniază din titluri că pe lista pasagerilor s-a aflat fostul premier și un ministru al Muncii, alături de câțiva oameni de afaceri, președintele CCIR, un senator UDMR etc.

Cu toate că avionul privat l-a dus în Mykonos și pe președintele Tribunalului Constanța, acesta e menționat în treacăt, la și alții, tirul fiind dirijat pe judecătorul CCR Deliorga. Nu contează că asocierea comerțului și industriei cu un judecător ce are pe rol cazuri civile sau penale ar putea ridica probleme de integritate, important pentru ”cauză” era atacul la judecătorul constituțional, menit să demonstreze că nu doar Simina Tănăsescu, trimisă la CCR de PNL, bate cuba cu ”justițiabilii”, ci și Deliorga, trimis de PSD.

În plus, acesta s-a numărat printre judecătorii care au votat ca instituția, de drept privat, așa cum este Camera de Comerț, să aibă dreptul de a stabili singură câte mandate are președintele său, chestiune ce ar dovedi conflictul de interese. Vezi bine, de asta îl plimbă Daraban cu avionul pe Deliorga, fiindcă acum cinci ani a votat pentru, nu contra CCR. Foarte probabil, se găsesc destui să înghită gogoașa.

Articolele demascatoare lasă astfel să se înțeleagă că deplasarea în Mykonos ar fi fost una de plăcere, iar beneficiarii excursiei s-ar fi lăfăit la soare, pe una dintre cele mai scumpe insule grecești. De altfel, amplificarea pe rețele sociale chiar pe asta a bătut monedă, cu asta trebuie să rămână publicul: ”răii” au mers într-o vacanță de lux, pe banii CCIR. Fals! Informația pe care hashtagul o ascunde ține de durata vizitei: avionul a plecat la 10,30 din București și s-a întors la 17, din Mykonos. Adevărul ar fi stricat o manipulare bună: 4 ore în Mykonos nu înseamnă vacanță, cel mult o delegație la un eveniment sau o întâlnire de afaceri.

Să o luăm ca fostul candidat susținut pentru două mandate de presa hashtag. Pas cu pas.

Legislația de integritate prevede ca în declarația de avere funcționarul public (în cazul de față Deliorga, Ponta, Manole) să treacă valoarea zborului cu avionul, fiindcă depășește 500 de euro, a meselor, cazării, dacă e cazul etc. Dacă în declarație nu se regăsesc aceste date, avem o problemă. Dar, declarația se completează la începutul anului viitor, pentru anul în curs. De ce s-au grăbit cu campania de presă, în loc să aștepte și, eventual, să-i demaște dacă îi prindeau că ascund ceva? Păi, acum are Bolojan probleme, ce-o fi în ianuarie 2027, mai vedem.

Așa că, pentru moment, nu putem spune că ”demascații” ar fi făcut ceva ilegal. În schimb, ”investigatorii”, da. Se autodenunță chiar ei: ”Informațiile despre cele două zboruri private provin dintr-o bază de date a companiei Toyo Aviation care a fost spartă și oferită spre vânzare pe DarkWeb în data de 17 august. PressOne a obținut gratuit de la vânzătorul bazei de date mai multe informații despre zborurile judecătorului constituțional Cristian Deliorga și a verificat independent autenticitatea lor”.

Deci, presa statului de drept operează pe DarkWeb, printre molestatorii de copii și spărgătorii de site-uri, știe cine sunt și cum se ajunge la unii dintre aceștia, dar în loc să-i denunțe, așa cum cere legea, le protejează identitatea, fiindcă îi oferă gratuit date. Nu e caz penal?