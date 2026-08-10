O asemănare, două deosebiri între arestarea lui Becali, în 2019, și a procurorului Bucurică, în 2026

Procurorul Radu George Bucurică prezentat instanței pentru arestare preventivă. Sursa foto: captură ecran, înregistrare postată pe youtube de ziarul Unirea

Reprezentantul magistraților la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a ”organizat consultări pentru referendumul pe Justiție”, a fost dus în cătușe la tribunal.

Scena mi-a amintit o arestare mult mai celebră, în Săptămâna Mare a anului 2019. Procurorii l-au prezentat instanței pe George Becali, cu propunere de arestare preventivă, în dosarul ”Portbagajul”.

”Hoţii liberi, Becali în arest”, a strigat omul de afaceri și a ridicat cătușele, să vadă toată lumea paradoxul: cel căruia i se furase mașina era dus la pușcărie, bandiții petreceau Paștele acasă.

Puțin obosit după o noapte în discotecă, procurorul Bucurică a mormăit o scuză în același registru: nu avea pistolul fără autorizație ca să tragă în polițiști, ci ca să-și scape viața, în bătălia cu Mafia din Banat. Încălcase, deci, legea în legitimă apărare, iar acum el era dus la pârnaie, în vreme ce mafioții dansau Pinguinul în discoteca din care a fost săltat, cam asta dorea să se înțeleagă domnul procuror.

Două mari deosebiri, fără a lua în discuție componenta morală a cazului. Las asta în seama presei justițiariste, care l-a tocat ani de zile pe Becali. Să ascultăm ce asurzitor va tăcea despre Bucurică.

Prima deosebire ține de partea cu hoții. Dacă lui Becali i se furase mașina, iar hoții erau cunoscuți cu nume, prenume și cazier, Mafia de care se apără omul legii încălcând legea rămâne o mare necunoscută. O fi, n-o fi vreo mafie pe urmele sale, cert este că în statul de drept pe care Bucurică l-a slujit, măcar prin ”aportul adus” referendumului pentru Justiție (ha, ha, cea mai bună glumă a robotului fără umor de la Cotroceni), în statul de drept nu e voie să-ți faci singur dreptate. Parcă asta îi spuneau lui Becali, când i-au dat trei ani de închisoare.

Și așa ajungem la a doua deosebire esențială: Bucurică nu va face nicio zi de pușcărie, iar dacă va fi cumva condamnat la ceva arest preventiv (nu știu decizia onoratei instanțe, la ora când scriu aceste rânduri) vom plăti cu toții, despăgubiri, după ce va fi cu vârf și îndesat achitat.

Sursa video: youtube de ziarul Unirea